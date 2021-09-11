Тренди осені 2021. Найстильніші трикотажні сукні сезону
Трикотажні сукні — незмінний атрибут осені. 2021 рік винятком не став: сукні з'явилися майже в кожній модній колекції сезону.
У минулому році дизайнери вважали, що трикотаж повинен бути оверсайз, що відповідало загальному розслабленому настрою: адже багато людей працювали з дому через карантин і в офісі не з'являлися. Цьогоріч модельєри рішуче налаштовані створити модниць у приталених сукнях, що підкреслюють фігуру.
Існує думка, що таке вбрання візуально повнить, але це зовсім не так! Підібравши модне трикотажне плаття по фігурі і доповнивши його ефектними аксесуарами, можна створити стильний образ. Причому, одне і те ж плаття можна носити і в офіс, і на прогулянку, і на романтичне побачення, лише змінивши взуття та прикраси, щоб створити ефектний образ на кожен випадок.
Трикотажні сукні: приталені або трохи оверсайз
Тому варто запам'ятати, що саме приталені трикотажні сукні, що сидять по фігурі, у трендах осені 2021. Втім, ті, хто віддає перевагу більш розслабленому стилю, можуть вибрати вільніші моделі, головне, щоб вони не виглядали так, ніби більші на кілька розмірів.
Розкльошена трикотажна спідниця
Якщо хтось хоче бути оригінальними, варто обрати модель з розкльошеною спідницею. Подібні сукні з вміло підібраними аксесуарами надають своїй власниці трохи середньовічного вигляду, нагадуючи сукні "Котарді", популярні в XIV столітті.
Пояс на талії
Модний прийом осені 2021 — підкреслювати талію широким ременем або поясною сумкою. Як правило, їх підбирають у тон наряду.
Взуття до трикотажної сукні
Носити трикотажні сукні стилісти радять з чобітьми, грубими черевиками або туфлями в тон.
Втім, у моду повернулися плаття-светри, а вони відмінно поєднуються з колготками такого ж кольору та яскравими кросівками. Саме яскравими — дизайнери наполягають, що цієї осені потрібно виділятися.
Вечірній трикотаж
Цікаво, але трендах осені 2021 роки не тільки трикотажні сукні простого і лаконічного крою. У цьому році дизайнери проявили фантазію і погралися з фасонами. Результатом стали сукні, у яких цілком можна піти на вечірку, світський прийом або в театр. У моді тепер трикотажні сукні з декольте, оригінальними вирізами — і елегантною, "вечірньою", довжиною.
Трикотаж осені 2021: яскраві кольори
І відповідно до трендів сезону, дизайнери роблять ставку на яскравість. Адже, нагадаємо, Фокус раніше вже розповідав про те, що восени 2021 року не варто стримувати себе й обмежувати колірну гаму. Трикотажу це теж стосується — він може бути як спокійних відтінків, так і буквально "вибухати" кольором. Хороші і комбіновані моделі, у яких поєднуються кілька кольорів.
Тому, вирішивши поповнити свій гардероб на осінь, варто звернути увагу саме на трикотажні сукні. Адже вже зрозуміло, що це дуже вигідна інвестиція: з таким нарядом холод не змусить відмовлятися від жіночних образів.
Раніше Фокус розповідав про те, які пальта актуальні в цьому сезоні на прикладі однієї з найбільш елегантних жінок Англії — подруги актора Джейсона Стейтема: Розі Гантінгтон-Вайтлі.
Фокус також нагадував, які речі зі шкільного гардеробу можна носити навіть у дорослому житті, коли шкільні роки вже позаду.