Тренди осені 2021. Найстильніші трикотажні сукні сезону

Трикотажні сукні — незмінний атрибут осені. 2021 рік винятком не став: сукні з'явилися майже в кожній модній колекції сезону.

У минулому році дизайнери вважали, що трикотаж повинен бути оверсайз, що відповідало загальному розслабленому настрою: адже багато людей працювали з дому через карантин і в офісі не з'являлися. Цьогоріч модельєри рішуче налаштовані створити модниць у приталених сукнях, що підкреслюють фігуру.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Існує думка, що таке вбрання візуально повнить, але це зовсім не так! Підібравши модне трикотажне плаття по фігурі і доповнивши його ефектними аксесуарами, можна створити стильний образ. Причому, одне і те ж плаття можна носити і в офіс, і на прогулянку, і на романтичне побачення, лише змінивши взуття та прикраси, щоб створити ефектний образ на кожен випадок.

Трикотажні сукні: приталені або трохи оверсайз

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня по фігурі Фото: Vogue [ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня по фігурі Фото: Vogue

Тому варто запам'ятати, що саме приталені трикотажні сукні, що сидять по фігурі, у трендах осені 2021. Втім, ті, хто віддає перевагу більш розслабленому стилю, можуть вибрати вільніші моделі, головне, щоб вони не виглядали так, ніби більші на кілька розмірів.

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня злегка оверсайз Фото: Vogue [ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня злегка оверсайз Фото: Vogue

Розкльошена трикотажна спідниця

Якщо хтось хоче бути оригінальними, варто обрати модель з розкльошеною спідницею. Подібні сукні з вміло підібраними аксесуарами надають своїй власниці трохи середньовічного вигляду, нагадуючи сукні "Котарді", популярні в XIV столітті.

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня з розкльошеною спідницею Фото: Vogue Scandinavia [ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня з розкльошеною спідницею

Пояс на талії

Модний прийом осені 2021 — підкреслювати талію широким ременем або поясною сумкою. Як правило, їх підбирають у тон наряду.

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня з поясом на талії Фото: Vogue [ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня з поясом на талії Фото: V Magazine

Взуття до трикотажної сукні

Носити трикотажні сукні стилісти радять з чобітьми, грубими черевиками або туфлями в тон.

Втім, у моду повернулися плаття-светри, а вони відмінно поєднуються з колготками такого ж кольору та яскравими кросівками. Саме яскравими — дизайнери наполягають, що цієї осені потрібно виділятися.

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня-светр Фото: Vogue [ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня-светр

Вечірній трикотаж

Цікаво, але трендах осені 2021 роки не тільки трикотажні сукні простого і лаконічного крою. У цьому році дизайнери проявили фантазію і погралися з фасонами. Результатом стали сукні, у яких цілком можна піти на вечірку, світський прийом або в театр. У моді тепер трикотажні сукні з декольте, оригінальними вирізами — і елегантною, "вечірньою", довжиною.

[ + – ] Тренди осені 2021: вечірні трикотажні сукні Фото: Vogue

Трикотаж осені 2021: яскраві кольори

І відповідно до трендів сезону, дизайнери роблять ставку на яскравість. Адже, нагадаємо, Фокус раніше вже розповідав про те, що восени 2021 року не варто стримувати себе й обмежувати колірну гаму. Трикотажу це теж стосується — він може бути як спокійних відтінків, так і буквально "вибухати" кольором. Хороші і комбіновані моделі, у яких поєднуються кілька кольорів.

[ + – ] Тренди осені 2021: яскраві кольори Фото: Vogue [ + – ] Тренди осені 2021: яскраві кольори

Тому, вирішивши поповнити свій гардероб на осінь, варто звернути увагу саме на трикотажні сукні. Адже вже зрозуміло, що це дуже вигідна інвестиція: з таким нарядом холод не змусить відмовлятися від жіночних образів.

Раніше Фокус розповідав про те, які пальта актуальні в цьому сезоні на прикладі однієї з найбільш елегантних жінок Англії — подруги актора Джейсона Стейтема: Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Фокус також нагадував, які речі зі шкільного гардеробу можна носити навіть у дорослому житті, коли шкільні роки вже позаду.