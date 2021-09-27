"Обнулили и переформировали". Гузееву после посещения Крыма госпитализировали в Москве (фото)

Журналисты утверждают, что коронавируса у Ларисы Гузеевой нет, при этом актриса находится в "сильном стрессе".

Известную российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву в воскресенье, 26 сентября госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40, пишет Комсомольская правда.

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По данным источников издания, в больнице актрисе сделали тест на коронавирус, показавший отрицательный результат. На данный момент Гузеева лежит в палате, ее состояние оценивается как стабильное.

Источник утверждает, что у телеведущей "сильный стресс", в связи с чем ей дают успокоительные препараты.

[ + – ] Сообщение о госпитализации Гузеевой

Отметим, еще утром, 26 сентября Гузеева выкладывала на своей странице в соцсети Instagram фотографии из оккупированного Россией Крыма.

"Какое счастье, что есть такое место! Всего три дня, а уже чувствую себя обновленной и отдохнувшей между съемками", – пишет она в одном из постов.

[ + – ] Фото Гузеевой из Алушты

Ранее Гузеева разместила фотографию, на которой она плавает в Черном море.

"Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки", – подписала кадр телеведущая.

[ + – ] Гузеева в море

О своем стрессе Лариса Гузеева сообщила в Instagram три дня назад.

"Два года назад я открыла для себя райское место @natureclinic.ru. Я опять на стрессе и опять набрала вес… Здесь место проверенное и я надеюсь, что за три с половиной дня меня обнулят и переформируют", – писала она.

[ + – ] Гузеева на берегу Черного моря

На сайте Nature Clinic утверждается, что у них – "лучшие программы по диагностике, лечению и поддержанию состояния здоровья и жизненного тонуса".

Находится клиника в Алуште, согласно прайсу на медицинские услуги, первичный осмотр врача-терапевта обойдется пациенту в 2 500 рублей (около 920 гривен), классический тайский массаж здесь делают за 7 500 рублей (2 700 гривен), а клубную карту PREMIUM в спортивном комплексе при клинике (12 месяцев посещения) можно купить за 79 900 рублей (29 400 гривен).

Напомним, 63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала фигуру в купальнике на французском пляже.

Также сообщалось, что 33-летняя внучка британской королевы принцесса Беатрис госпитализирована в одну из больниц Лондона в связи с предстоящими родами.

А 43-летняя княгиня Монако Шарлен была госпитализирована после того, как потеряла сознание в своем доме.