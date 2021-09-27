"Обнулили і переформували". Гузєєву після відвідин Криму госпіталізували в Москві (фото)

Журналісти стверджують, що коронавірусу в Лариси Гузєєвої немає, при цьому акторка знаходиться в "сильному стресі".

Відому російську акторку й телеведучу Ларису Гузєєву в неділю, 26 вересня, госпіталізували в московську міську клінічну лікарню №40, пише Комсомольская правда.

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За даними джерел видання, в лікарні акторці зробили тест на коронавірус, який показав негативний результат. Наразі Гузєєва лежить в палаті, її стан оцінюється як стабільний.

Джерело стверджує, що в телеведучої "сильний стрес", у зв'язку з чим їй дають заспокійливі препарати.

[ + – ] Повідомлення про госпіталізацію Гузєєвої

Зазначимо, ще вранці, 26 вересня, Гузєєва викладала на своїй сторінці в соцмережі Instagram фотографії з окупованого Росією Криму.

"Яке щастя, що є таке місце! Усього три дні, а вже почуваюся оновленою і розслабленою між зйомками", — пише вона в одному з дописів.

[ + – ] Фото Гузєєвої з Алушти

Раніше Гузєєва розмістила фотографію, на якій вона плаває в Чорному морі.

"Вірю в те, що крижана вода спалює жир. Рибалки в жаху кутаються в тілогрійки", — підписала кадр телеведуча.

[ + – ] Гузєєва в морі

Про стрес Лариса Гузєєва повідомила в Instagram три дні тому.

"Два роки тому я відкрила для себе райське місце @natureclinic.ru. Я знову на стресі та знову набрала вагу... Тут місце перевірене і я сподіваюся, що за три з половиною дні мене обнулять і переформують", — писала вона.

[ + – ] Гузєєва на березі Чорного моря

На сайті Nature Clinic стверджується, що в них — "кращі програми з діагностики, лікування та підтримки стану здоров'я і життєвого тонусу".

Знаходиться клініка в Алушті, згідно з прайсом на медичні послуги, первинний огляд лікаря-терапевта коштуватиме пацієнту 2 500 рублів (приблизно 920 гривень), класичний тайський масаж тут роблять за 7 500 рублів (2 700 гривень), а клубну картку PREMIUM у спортивному комплексі при клініці (12 місяців відвідування) можна купити за 79 900 рублів (29 400 гривень).

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