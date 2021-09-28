Тейлор Свифт одолжила своих охранников принцу Гарри и Меган Маркл

Покой герцогов Сассекских хранили бывшие нью-йоркские полицейские

Меган Маркл и принца Гарри, куда бы они ни направились, всегда охраняет целый отряд телохранителей. Не стал исключением и визит в Нью-Йорк. Журналисты уже насчитали около двадцати опытных охранников, но оказалось, что часть из них – в штате знаменитой певицы Тейлор Свифт. Об этом пишет Daily Mail.

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За рулем внедорожника, на котором герцогская чета передвигалась по городу, и за который их уже раскритиковали, был бывший полицейский по имени Джимми, который охраняет Свифт уже много лет и является начальником ее службы безопасности.

[ + – ] Охранники Тейлор Свифт Фото: The Daily Mail

Певица настолько доверяет Джимми, что он даже живет в том же доме, где и певица. Его квартира за пять миллионов долларов находится напротив апартаментов Свифт, стоимостью в 15 миллионов. Так что Джимми в курсе того, кто поднимается на лифте и стучит к Тейлор в дверь.

Имя второго неизвестно, но в Сети полно снимков, на которых он сопровождает Свифт на отдыхе и концертах.

Джимми и его товарищ сопровождали Меган и Гарри повсюду, даже во время их ужина с друзьями в отеле "Карлайл".

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке Фото: The Daily Mail

Меган и Гарри прибыли в Нью-Йорк в среду, где они встретились с друзьями в отеле "Карлайл". В четверг они встретились с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио и губернатором Нью-Йорка Кэти Хочул. В пятницу герцоги отправились в школу в Гарлеме и побывали на встрече с заместителем генерального секретаря ООН.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри с послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд Фото: UN News

А в субботу Меган и Гарри выступили на концерте Global Citizen в Центральном парке, где призвали предоставить развивающимся странам больше вакцин против коронавируса.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри на концерте Global Citizen Фото: The Daily Mail

Журналисты подсчитали, что за время, проведенное в Нью-Йорке Меган Маркл "выгуляла" нарядов на 90 тысяч долларов и дорогих украшений на 400 тысяч долларов.

А по городу они передвигались на трех чрезвычайно "прожорливых" внедорожниках Cadillac Escalade. И это после того, как они неоднократно выступали в защиту экологии.