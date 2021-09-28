Тейлор Свіфт позичила своїх охоронців принцу Гаррі та Меган Маркл

Спокій герцогів Сассекських зберігали колишні нью-йоркські поліцейські

Меган Маркл і принца Гаррі, куди б вони не подалися, завжди охороняє цілий загін охоронців. Не став винятком і візит у Нью-Йорк. Журналісти вже нарахували близько двадцяти досвідчених охоронців, але виявилося, що частина з них — у штаті знаменитої співачки Тейлор Свіфт. Про це пише Daily Mail.

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За кермом позашляховика, на якому герцогське подружжя пересувалося містом і за який їх уже розкритикували, був колишній поліцейський на ім'я Джиммі, який охороняє Свіфт вже багато років і є начальником її служби безпеки.

[ + – ] Охоронці Тейлор Свіфт Фото: The Daily Mail

Співачка настільки довіряє Джиммі, що він навіть живе в тому ж будинку, де й співачка. Його квартира за п'ять мільйонів доларів розташована навпроти апартаментів Свіфт вартістю в 15 мільйонів. Так що Джиммі в курсі того, хто піднімається на ліфті та стукає до Тейлор у двері.

Ім'я другого невідоме, але в мережі повно знімків, на яких він супроводжує Свіфт на відпочинку та концертах.

Джиммі та його товариш супроводжували Меган і Гаррі всюди, навіть під час їхньої вечері з друзями в готелі "Карлайл".

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку Фото: The Daily Mail

Меган і Гаррі прибули в Нью-Йорк у середу, де вони зустрілися з друзями в готелі "Карлайл". У четвер вони зустрілися з мером Нью-Йорка Біллом де Блазі та губернаторкою Нью-Йорка Кеті Гочул. У п'ятницю герцоги вирушили в школу в Гарлемі і побували на зустрічі з заступником генерального секретаря ООН.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі з пані послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд Фото: UN News

А в суботу Меган і Гаррі виступили на концерті Global Citizen у Центральному парку, де закликали надати країнам, що розвиваються, більше вакцин проти коронавірусу.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі на концерті Global Citizen Фото: The Daily Mail

Журналісти підрахували, що за час, проведений у Нью-Йорку, Меган Маркл "вигуляла" нарядів на 90 тисяч доларів і дорогих прикрас на 400 тисяч доларів.

А містом вони пересувалися на трьох надзвичайно "ненажерливих" позашляховиках Cadillac Escalade. І це після того, як вони неодноразово виступали на захист екології.