День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии: чего категорически нельзя делать в этот праздник

Трагическая предыстория этого христианского праздника предусматривает определенные требования к тому, как нужно его отмечать.

30 сентября отмечается один из самых почитаемых христианских праздников – Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Этот день наполнен историей, традициями и обрядами. Какими именно, узнавал Фокус.

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История праздника

Благочестивая вдова-христианка София ( "мудрая") и трое ее дочерей Вера, Надежда и Любовь, которых по-гречески звали Пистис, Элпис и Агапэ, что олицетворяло главные добродетели, жили во II веке нашей эры в Риме. Туда вдова переехала с детьми из Милана. Девочкам к тому времени было 12, 10 и 9 лет.

Римом правил император-язычник Андриан, которого называли самым жестоким гонителем христиан. Он узнал о том, как сильна вера Софии, и потребовал доставить ее во дворец, где приказал женщине и ее детям отречься от Христа и принести жертву богине охоты Артемиде (другое имя Диана). Однако и София, и ее дети отказались предать свою веру.

Чтобы наказать мать, правитель приказал у нее на глазах подвергнуть ее дочерей жестоким пыткам, а затем казнить. Первой мучения приняла старшая дочь Вера, которая во время издевательств над ней не проронила ни звука. Так же мужественно вели себя и младшие сестры. Не добившись от них признания языческой веры, Адриан приказал обезглавить их.

[ + – ] Император Адриан призвал Софию и ее дочерей отречься от христианской веры Фото: Из открытых источников

София не пережила того, что увидела. Два дня она не отходила от места захоронения своих детей, а на третий день после казни девочек умерла от душевных страданий. Со временем в дань уважения ее вере и перенесенным страданиям София была канонизирована и причислена к лику святых. Таким образом она стала одной из немногих раннехристианских великомучениц, удостоившейся такого уважения после смерти.

В 777 году их мощи были захоронены во французском Эльзасе в церкви Эшо.

Кто празднует именины в этот день

30 сентября свой день Ангела отмечают все девочки, девушки и женщины, которых зовут Софией, Верой, Надеждой и Любовью. Раньше именины носительниц этих имен праздновались три дня. Считается, что девочка, родившаяся 30 сентября, будет очень мудрой, справедливой, а также станет прекрасной хозяйкой, супругой и матерью.

Именинницам дарили небольшие памятные подарки: ладанки, иконки, сладости. Они же, в свою очередь, угощали родных и друзей пирогами собственного приготовления.

День Веры, Надежды Любви и Софии считается днем семейного благополучия, крепких родственных уз, любви и непоколебимой веры. 30 сентября во время службы в церкви верующие просят своим близким здоровья и счастья. Перед иконой трех святых мучениц молились за больных детей, просили о зачатии ребенка, избавлении от "женских" болезней.

Традиции праздника

Поскольку предыстория праздника очень трагична, раньше женщины начинали утро этого дня бурным плачем, жалея себя и оплакивая все беды и невзгоды в жизни. Замужние жаловались друг другу на жестоких мужей, а незамужние – в компании подруг плакались на неверных возлюбленных, добавляя тем самым горечи своим страданиям. Плакали и просто для того, чтобы "выпустить пар" и разрядиться. Люди верили, что чем больше слез будет пролито, тем больше Бог будет беречь семью и близких от всяческих бед и невзгод. Существовала даже поговорка на этот день: "Кто слезы рано утром проливает, тот семью от горести оберегает".

В церкви замужние женщины покупали три свечи, две из которых ставили перед иконами Иисуса Христа, а третью несли домой, где вставляли ее в испеченный к празднику каравай или пирог и читали над ним молитву о душевном покое 40 раз. Затем выпечку разламывали и раздавали родным и близким. Считалось, что это принесет в дом мир, покой и взаимопонимание, а также изгонит все беды и раздоры.

Также 30 сентября было принято договариваться о свадьбе.

Чего категорически нельзя делать в этот день

В День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии женщинам не стоит заниматься домашними делами: стирать, убирать, рукодельничать, возиться на огороде и даже готовить.

Устраивать пышные застолья, поскольку история праздника основана на трагедии.

Играть свадьбы и венчаться.

Ссориться с близкими, сквернословить, обижать других людей. Много лет назад люди верили, что если муж оскорбит жену, а жених обманет невесту, после молитвы обиженной женщины или девушки Богородице обидчиков ждала страшная кара вплоть до тяжелой болезни или даже смерти.

Раньше в этот день женщины старались не ходить поодиночке в лес, поскольку это считалось опасным.

Приметы на День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Праздник Веры, Надежды Любви и матери их Софии изобилует приметами. В этот день наши предки внимательно следили за природой.

Теплая и ясная погода – к хорошей рыбалке;

Пасмурное утро – к хорошей погоде в ближайшее время;

Сухая погода весь день – к поздней зиме;

Дождь – к ранней весне, а моросящий дождь – еще и к не очень холодной;

Гром прогремит – осень будет долгой, теплой и безветренной;

Если белки линяют в этот день снизу вверх – к скорому похолоданию. Зима обещает быть холодной и даже суровой;

Если увидели в небе клин журавлей – к морозному Покрову. В противном случае зима наступит позже. Раньше в след улетающим птицам кричали "Колесом дорога!", чтобы они возвращались весной в родные края.

Ранее мы рассказывали о традициях, связанных с другими знаменательными христианскими праздниками, такими как Рождество Пресвятой Богородицы, Усекновение главы Иоанна Предтечи и другие.