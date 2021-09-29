День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії: чого категорично не можна робити в це свято

Трагічна передісторія цього християнського свята передбачає певні вимоги до того, як потрібно його відзначати.

30 вересня відзначається одне з найбільш шанованих християнських свят — Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Цей день наповнений історією, традиціями та обрядами. Якими саме, дізнавався Фокус.

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Історія свята

Благочестива вдова-християнка Софія ("мудра") і троє її дочок Віра, Надія і Любов, яких по-грецьки звали Пістіс, Елпіс і Агапе, що уособлювало головні чесноти, жили у II столітті нашої ери в Римі. Туди вдова переїхала з дітьми з Мілана. Дівчаткам на той час було 12, 10 і 9 років.

Римом правив імператор-язичник Андріан, якого називали найбільш жорстоким гонителем християн. Він дізнався про те, яка сильна віра Софії, і зажадав доставити її до палацу, де наказав жінці і її дітям відректися від Христа і принести жертву богині полювання Артеміді (інше ім'я Діана). Однак, і Софія, і її діти відмовилися зрадити свою віру.

Щоб покарати матір, правитель наказав у неї на очах піддати її дочок жорстоким тортурам, а потім стратити. Першою муки прийняла старша дочка Віра, яка під час знущань над нею не промовила ні звуку. Так само мужньо вели себе і молодші сестри. Не отримавши від них визнання язичницької віри, Адріан наказав обезголовити їх.

[ + – ] Імператор Адріан закликав Софію та її дочок відректися від християнської віри Фото: opros

Софія не пережила того, що побачила. Два дні вона не відходила від місця поховання своїх дітей, а на третій день після страти дівчаток померла від душевних страждань. Згодом у данину поваги її вірі і перенесеним стражданням Софія була канонізована і зарахована до лику святих. Таким чином вона стала однією з небагатьох ранньохристиянських великомучениць, яка удостоєна такої поваги після смерті.

У 777 році їхні мощі були поховані у французькому Ельзасі в церкві Ешо.

Хто святкує іменини в цей день

30 вересня свій день Ангела відзначають усі дівчата і жінки, яких звуть Софією, Вірою, Надією та Любов'ю. Раніше іменини носіїв цих імен святкувалися три дні. Вважається, що дівчинка, яка народилася 30 вересня, буде дуже мудрою, справедливою, а також стане прекрасною господинею, дружиною і матір'ю.

Іменинницям дарували невеликі пам'ятні подарунки: ладанки, ікони, солодощі. Вони ж, у свою чергу, пригощали рідних і друзів пирогами власного приготування.

День Віри, Надії Любові і Софії вважається днем сімейного благополуччя, міцних родинних зв'язків, любові і непохитної віри. 30 вересня під час служби в церкві віряни просять своїм близьким здоров'я і щастя. Перед іконою трьох святих мучениць молилися за хворих дітей, просили про зачаття дитини, позбавлення від "жіночих" хвороб.

Традиції свята

Оскільки передісторія свята дуже трагічна, раніше жінки починали ранок цього дня бурхливим плачем, шкодуючи себе і оплакуючи всі біди і негаразди в житті. Заміжні скаржилися одне одному на жорстоких чоловіків, а незаміжні — у компанії подруг бідкалися на невірних коханих, додаючи тим самим гіркоти своїм стражданням. Плакали і просто для того, щоб "випустити пар" і розрядитися. Люди вірили, що чим більше сліз буде пролито, тим більше Бог буде берегти сім'ю і близьких від усіляких бід і негараздів. Існувала навіть приказка на цей день: "Хто сльози рано-вранці проливає, той сім'ю від прикрості оберігає".

У церкви заміжні жінки купували три свічки, дві з яких ставили перед іконами Ісуса Христа, а третю несли додому, де вставляли її в спечений до свята коровай або пиріг і читали над ним молитву про душевний спокій 40 разів. Потім випічку розламували і роздавали рідним і близьким. Вважалося, що це принесе в домівку мир, спокій і взаєморозуміння, а також вижене всі біди і розбрати.

Також 30 вересня було прийнято домовлятися про весілля.

Чого категорично не можна робити в цей день

У День пам'яті Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії жінкам не варто займатися домашніми справами: прати, прибирати, вишивати, возитися на городі і навіть готувати.

Влаштовувати пишні застілля, оскільки історія свята заснована на трагедії.

Грати весілля і вінчатися.

Сваритися з близькими, лихословити, ображати інших людей. Багато років тому люди вірили, що якщо чоловік образить дружину, а наречений обдурить наречену, після молитви скривдженої жінки чи дівчини Богородиці на кривдників чекала страшна кара аж до важкої хвороби або навіть смерті.

Раніше в цей день жінки намагалися не ходити поодинці в ліс, оскільки це вважалося небезпечним.

Прикмети на День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Свято Віри, Надії Любові і матері їхньої Софії рясніє прикметами. У цей день наші пращури уважно стежили за природою.

Тепла і ясна погода — до гарної риболовлі;

Похмурий ранок — на гарну погоду найближчим часом;

Суха погода весь день — до пізньої зими;

Дощ — до ранньої весни, а дрібний дощ — ще й до не дуже холодної;

Грім прогримить — осінь буде довгою, теплою і безвітряною;

Якщо білки линяють у цей день від низу до верху — до швидкого похолодання. Зима обіцяє бути холодною і навіть суворою;

Якщо побачили в небі клин журавлів — до морозного Покрову. В іншому випадку зима настане пізніше. Раніше птахам, що відлітають, у слід кричали "Колесом дорога!", щоб вони поверталися навесні в рідні краї.

Раніше ми розповідали про традиції, пов'язані з іншими знаменними християнськими святами, такими як Різдво Пресвятої Богородиці, Усікновення глави Іоанна Предтечі та інші.