Netflix запустил украиноязычную версию сервиса
Также у сервиса появились официальные страницы на украинском языке в Facebook, Instagram и YouTube.
Американский стриминговый видеосервис Netflix сообщил о запуске в Украине локализованного сервиса с интерфейсом на украинском языке, сообщает в пятницу, 1 октября пресс-служба компании. Фильмы и сериалы на сервисе теперь доступны не только с субтитрами, но и с дубляжом на украинском языке.
"Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке", – сказано в сообщении пресс-службы.
Украиноязычная версия сервиса доступна в веб-версии Netflix. Также сервис завел официальные страницы на украинском языке в соцсетях Facebook, Instagram и YouTube.
Среди контента, доступного в украинском дубляже, можно выделить сериал "Бриджертоны", исторический фильм "Корона", сериал "Ферзевой гамбит", мультфильм "Митчеллы против машин".
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