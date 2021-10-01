Netflix запустив україномовну версію сервісу

Також у сервісу з'явилися офіційні сторінки українською мовою у Facebook, Instagram і YouTube.

Американський стрімінговий відеосервіс Netflix повідомив про запуск в Україні локалізованого сервісу з інтерфейсом українською мовою, повідомляє в п'ятницю, 1 жовтня, пресслужба компанії. Фільми і серіали на сервісі тепер доступні не тільки із субтитрами, але й з дубляжем українською мовою.

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"Майже через шість років після запуску англомовного сервісу в Україні ми раді запропонувати нашим глядачам сервіс повністю українською мовою", — сказано в повідомленні пресслужби.

Україномовна версія сервісу доступна у вебверсії Netflix. Також сервіс завів офіційні сторінки українською мовою в соцмережах Facebook, Instagram і YouTube.

Серед контенту, доступного в українському дубляжі, можна виділити серіал "Бріджертон", історичний фільм "Корона", серіал "Хід королеви", мультфільм "Мітчелли супроти машин".

Раніше на Netflix вийшли російські фільми "Брат" і "Брат 2", при цьому в англомовній версії слово "бандерівець" у другій частині фільму було перекладено як "український нацистський колабораціоніст".

Через кілька годин після звернення народної депутатки Олександри Устінової до української діаспори в США з цього питання текст у всіх місцях стрічки Балабанова був виправлений.

Фокус повідомляв про те, що чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі подала позов проти Netflix через неправдиву інформацію про неї в серіалі "Хід королеви".