Актер из телесериала "Пес" Михаил Жонин попал в ДТП в Киеве (видео)

Машина, в которой находился известный актер, потеряла управление и протаранила на парковке два автомобиля.

Известный по сериалу "Пес" актер Михаил Жонин попал в ДТП. В Днепровском районе Киева его автомобиль Volkswagen, потеряв управление, протаранил несколько припаркованных рядом автомобилей. Об этом сообщает ОО "Автопатруль Майдан" в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Кадры с места ДТП на Никольско-Слободской улице в Киеве

В сообщении говорится, что Жонин был пассажиром автомобиля, который попал в ДТП. Причиной аварии называют потерю водителем Volkswagen управления, в результате чего на парковке были повреждены две авто Subaru и Mercedes. На место аварии, что произошла на улице Никольско-Слободской, выехали сотрудники патрульной полиции Днепровского района, которые выясняют детали и обстоятельства происшествия. Информации о пострадавших и жертвах в результате ДТП нет.

Актер театра и кино Михаил Жонин снимается как в украинских, так и в российских проектах. Его фильмография — это множество ролей в сериалах и полнометражных лентах. Также артист участвует в дубляже — его голосом говорят герои голливудских блокбастеров, европейских фильмов и турецких сериалов.

Сериал "Пес", в котором Михаил Жонин играет роль опера Игоря Гнездилова, занял третье место в рейтинге Фокуса Топ-10 сериалов независимой Украины.

Ранее сообщалось, что на киевских Позняках неподалеку от торгового центра "Пирамида" произошло ДТП с участием автомобиля BMW. Свидетели утверждают, что за рулем была девушка.