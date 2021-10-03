Актор з серіалу "Пес" Михайло Жонін потрапив в ДТП в Києві (відео)

Автівка, в якій знаходився відомий актор, втратила керування і протаранила на парковці два автомобіля.

Відомий за серіалом "Пес" актор Михайло Жонін потрапив в ДТП. У Дніпровському районі Києва його автомобіль Volkswagen, втративши управління, протаранив кілька припаркованих поруч автомобілів. Про це повідомляє ГО "Автопатруль Майдан" в Facebook.

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[ + – ] Кадри з місця ДТП на Микільсько-Слобідській вулиці в Києві

У повідомленні говориться, що Жонін був пасажиром автомобіля, який потрапив в ДТП. Причиною аварії називають втрату водієм Volkswagen управління, в результаті чого на парковці були пошкоджені дві авто Subaru і Mercedes. На місце аварії, що сталася на вулиці Микільсько-Слобідській, виїхали співробітники патрульної поліції Дніпровського району, які з'ясовують деталі і обставини події. Інформації про постраждалих і жертви в результаті ДТП немає.

Актор театру і кіно Михайло Жонін знімається як в українських, так і в російських проектах. Його фільмографія — це безліч ролей в серіалах і повнометражних стрічках. Також артист бере участь в дубляжі — його голосом говорять герої голлівудських блокбастерів, європейських фільмів і турецьких серіалів.

Серіал "Пес", в якому Михайло Жонін грає роль опера Ігоря Гнезділова, посів третє місце в рейтингу Фокуса Топ-10 серіалів незалежної України.

Раніше повідомлялося, що на київських Позняках неподалік від торгового центру "Піраміда" відбулося ДТП за участю автомобіля BMW. Свідки стверджують, що за кермом була дівчина.