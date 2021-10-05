Givenchy на Неделе моды раскритиковали за колье-удавку

В Париже состоялся показ модного дома, в котором дебютировал креативный директор Мэтью Уильямс. И он сразу оказался в центре скандала

На парижской Неделе моды модный дом Givenchy представил коллекцию весна-лето 2022. Модели выходили на подиум в легких многослойных платьях и металлическом колье из проволоки, которая напомнила пользователям соцсетей удавку. Многие сочли это украшение оскорбительным и "бесчувственным". Об этом пишет Daily Mail.

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О "возмутительном" украшении написал известный Instagram-аккаунт Diet Prada, освещающий модные показы. И припомнил промах бренда Burberry, который в 2019 выпустил на подиум модель в толстовке со шнуром, напоминающем удавку.

[ + – ] Модели в "оскорбительных" колье на Неделе моды в Париже Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Тогда пришлось извиняться креативному директору модного дома Риккардо Тиши, а модель Лиз Кеннеди, которая и демонстрировала толстовку, заявила, что ей было стыдно участвовать в дефиле. Тиши заявил, что они вдохновлялись моряцкой тематикой и морскими узлами, и не хотели никого оскорбить.

В случае с Givenchy, пользователи соцсетей написали, что уже давно пора модным лейблам понять, что "петля на шее – это всегда плохая идея" и собираться вместе перед тем, как одобрять подобный дизайн, чтобы обсудить, насколько это приемлемо.

Пока в Givenchy хранят молчание, а дебютант Мэтью Уильямс никак не комментирует свой модный промах.

Напомним, модные бренды частенько подвергаются критике за их видение прекрасного. Так, компанию Zarа раскритиковали китайцы за то, что они сняли в рекламе косметики модель-китаянку с веснушками.

А Dolce&Gabbana пришлось извиняться за оскорбительный рекламный ролик, посвященный модному показу в Шанхае.

В нем китаянка пыталась есть итальянскую еду китайскими палочками, а голос за кадром отпускал оскорбительные реплики.