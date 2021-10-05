Givenchy на Тижні моди розкритикували за кольє-зашморг

У Парижі відбувся показ модного будинку, у якому дебютував креативний директор Метью Вільямс. І він одразу опинився в центрі скандалу

На паризькому Тижні моди модний будинок Givenchy представив колекцію весна-літо 2022. Моделі виходили на подіум у легких багатошарових сукнях і металевому кольє з дроту, яке нагадало користувачам соцмереж зашморг. Багато хто визнав цю прикрасу образливою і "бездушною". Про це пише Daily Mail.

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Про "обурливу" прикрасу написав відомий Instagram-акаунт Diet Prada, що висвітлює модні покази. І пригадав промах бренду Burberry, який у 2019 випустив на подіум модель у толстовці зі шнуром, що нагадує зашморг.

[ + – ] Моделі в "образливих" кольє на Тижні моди в Парижі Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Тоді довелося просити вибачення креативному директору модного будинку Ріккардо Тіші, а модель Ліз Кеннеді, яка і демонструвала толстовку, заявила, що їй було соромно брати участь у дефіле. Тіші заявив, що вони надихалися моряцькою тематикою і морськими вузлами, і не хотіли нікого образити.

У випадку з Givenchy, користувачі соцмереж написали, що вже давно пора модним лейблам зрозуміти, що "петля на шиї — це завжди погана ідея" і збиратися разом перед тим, як схвалювати подібний дизайн, щоб обговорити, наскільки це прийнятно.

Поки в Givenchy зберігають мовчання, а дебютант Метью Вільямс ніяк не коментує свій модний промах.

Нагадаємо, модні бренди частенько піддаються критиці за їхнє бачення прекрасного. Так, компанію Zarа розкритикували китайці за те, що вони зняли в рекламі косметики модель-китаянку з веснянками.

А Dolce&Gabbana довелося перепрошувати за образливий рекламний ролик, присвячений модному показу в Шанхаї.

У ньому китаянка намагалася їсти італійську їжу китайськими паличками, а голос за кадром говорив образливі репліки.