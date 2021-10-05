Кейт Миддлтон показала, с чем носить черно-белое платье

Герцогиня Кембриджская продемонстрировала, что даже монохромное платье из масс-маркета может стать изюминкой осеннего образа.

Кейт Миддлтон посетила Центра долговременных исследований Университетского колледжа Лондона, где ей рассказали о старте проекта "Дети 2020-х" в Великобритании, который будет изучать целостное развитие детей в возрасте от девяти месяцев до пяти лет. Отчет с этого мероприятия с участием герцогини Кембриджской появился на ее странице в Twitter.

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По словам Кейт, раннее детство формирует взрослую жизнь, и знание того, что влияет на это критическое время, имеет основополагающее значение для понимания, что общество может сделать для улучшения здоровья и жизни людей в будущем.

"Знаковое исследование "Дети 2020-х годов" продемонстрирует важность первых пяти лет и предоставит представление о наиболее важных аспектах раннего детства, а также о факторах, которые поддерживают или препятствуют положительным результатам на протяжении всей жизни. Я намерена поддерживать более глубокие исследования в этой жизненно важной области и я рада встретиться со всеми, кто стоит за исследованием на этом раннем этапе", – отметила жена принца Уильяма.

Во время визита герцогиня ознакомилась с архивными материалами исторических исследований, начиная с 1940-х годов. Ей показали "Анкету о рождении", которую раздали молодым матерям в 1958 году, куда были включены вопросы о привычках курения беременных женщин. Хотя в то время это не был стандартный вопрос, ответы позволили исследователям отследить влияние курения во время беременности на вес ребенка при рождении, а также то, как оно продолжает влиять на различные аспекты жизни ребенка во взрослой жизни.

[ + – ] Кейт Миддлтон давно занимается изучением вопроса о том, как пережитое в раннем возрасте влияет на дальнейшую жизнь человека

Это привело к кампании общественного здравоохранения, направленной на то, чтобы запретить женщинам курить во время беременности, что сейчас стало обычным явлением.

В последние 10 лет Кейт внимательно изучала, как проблемы в более поздней жизни, такие как зависимость, распад семьи, плохое психическое здоровье, самоубийство и бездомность, могут иметь свои корни в самых ранних годах жизни кого-то.

В рамках своей работы с Королевским фондом раннего детства она стремится показать, как то, что люди переживают в раннем детстве, формирует развивающийся мозг, поэтому позитивные отношения, окружающая среда и опыт в этот период так важны.

На встречу с исследователями Кейт надела клетчатое черно-белое платье длины миди с воротником-бантом от Zara и юбкой в складку. Образ она дополнила серыми туфлями-лодочками Hugo Boss и серьгами Mappin & Webb Empress. Волосы жены наследника королевского престола были распущены и завиты в легкие локоны.

Герцогиня продемонстрировала классический ансамбль, который теперь однозначно станет одним из самых популярных этой осенью, поскольку Кейт давно является законодательницей моды. Более того, появление Миддлтон в вещах отечественных брендов автоматически делает их хитом продаж.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон произвела фурор, появившись в платье, расшитом золотыми пайетками, на премьере фильма "Не время умирать" в Королевском Альберт-Холле. Уже через пару дней герцогиня вышла в свет в костюме самого модного цвета сезона.