Кейт Міддлтон показала, з чим носити чорно-білу сукню

Герцогиня Кембриджська продемонструвала, що навіть монохромня сукня з мас-маркету може стати родзинкою осіннього образу.

Кейт Міддлтон відвідала Центр довготривалих досліджень Університетського коледжу Лондона, де їй розповіли про старт проєкту "Діти 2020-х" у Великобританії, який вивчатиме цілісний розвиток дітей у віці від дев'яти місяців до п'яти років. Звіт із цього заходу за участю герцогині Кембриджської з'явився на її сторінці в Twitter.

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За словами Кейт, раннє дитинство формує доросле життя, і знання того, що впливає на цей критичний час, має основоположне значення для розуміння, що суспільство може зробити для поліпшення здоров'я і життя людей в майбутньому.

"Знакове дослідження "Діти 2020-х років" продемонструє важливість перших п'яти років і надасть уявлення про найбільш важливі аспекти раннього дитинства, а також про фактори, які підтримують або перешкоджають позитивним результатам протягом усього життя. Я маю намір підтримувати більш глибокі дослідження в цій життєво важливій галузі та я рада зустрітися з усіма, хто стоїть за дослідженням на цьому ранньому етапі", — зазначила дружина принца Вільяма.

Під час візиту герцогиня ознайомилася з архівними матеріалами історичних досліджень, починаючи з 1940-х років. Їй показали "Анкету про народження", яку роздали молодим матерям у 1958 році, куди були додані питання про звички куріння вагітних жінок. Хоча в той час це не було стандартне запитання, відповіді дозволили дослідникам відстежити вплив куріння під час вагітності на вагу дитини під час народження, а також те, як вона продовжує впливати на різні аспекти життя дитини у дорослому житті.

[ + – ] Кейт Міддлтон давно займається вивченням питання про те, як пережите в ранньому віці впливає на подальше життя людини

Це призвело до кампанії громадського охорони здоров'я, спрямованої на те, щоб заборонити жінкам курити під час вагітності, що зараз стало звичайним явищем.

В останні 10 років Кейт уважно вивчала, як проблеми в більш пізньому житті, такі як залежність, розпад сім'ї, погане психічне здоров'я, самогубство та безпритульність, можуть мати своє коріння в найбільш ранні роки життя когось.

У межах своєї роботи з Королівським фондом раннього дитинства вона прагне показати, як те, що люди переживають в ранньому дитинстві, формує мозок, що розвивається, тому позитивні стосунки, навколишнє середовище і досвід у цей період настільки важливі.

На зустріч із дослідниками Кейт одягла картату чорно-білу сукню довжини міді з коміром-бантом від Zara і спідницею в складку. Образ вона доповнила сірими туфлями-човниками Hugo Boss і сережками Mappin & Webb Empress. Волосся дружини спадкоємця королівського престолу було розпущене та завите в легені локони.

Герцогиня продемонструвала класичний ансамбль, який тепер однозначно стане одним із найпопулярніших цієї осені, оскільки Кейт давно є законодавицею моди. Більш того, поява Міддлтон у речах вітчизняних брендів автоматично робить їх хітом продажів.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон викликала фурор, з'явившись в сукні, розшитій золотими паєтками, на прем'єрі фільму "Не час помирати" в Королівському Альберт-Холі. Уже через кілька днів герцогиня вийшла в світ у костюмі наймоднішого кольору сезону.