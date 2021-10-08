Падчерица Камалы Харрис поделилась секретами красоты

Девушка недавно поучаствовала в трех показах на Неделе моды в Париже, продефилировав по подиуму в вещах от Proenza Schouler, Balenciaga и Miu Miu.

22-летняя падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф с недавних пор продолжает успешно покорять мир моды, все чаще появляясь на подиуме и в журналах, пишет Page Six.

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На днях начинающая модель поучаствовала в показах Proenza Schouler, Balenciaga и Miu Miu на Неделе моды в Париже, снялась для Vogue, появилась на своем первом Met Gala и дала несколько советов, как выглядеть максимально идеально. В частности девушка порассуждала на тему ухода за бровями.

[ + – ] Элла Эмхоф на показе Miu Miu на Неделе моды в Париже

"Когда я была моложе, я выщипывала брови посередине, но недавно перестала, и это потрясающе. Свои брови следует любить, какие бы они не были", – отметила она.

Элла практически не пользуется косметикой, с гордостью демонстрирует волосатые подмышки и предпочитает свои небрежные кудри изысканным стрижкам. По ее словам, нынешний мир чересчур сосредоточен на лице и теле человека, поэтому нести людям естественность и иметь собственный стиль – это признак смелости и уверенности в себе.

[ + – ] Элла Эмхофф в наряде от Balenciagа

Впервые об Элле заговорили после того, как во время инаугурации она "играла" бровями в сторону бывшего вице-президента Майка Пенса.

Ее непринужденность и своеобразный стиль заинтересовали агентов IMG Models, которые через несколько дней после инаугурации предложили девушке контракт.

Уже через пару недель она дебютировала на подиуме, снялась для журнала, посетила свой первый Met Gala в сентябре. Кроме того, она объединилась с новым дизайнером Батшевой для создания линейки трикотажной одежды.

[ + – ] Коллаборация BATSHEVA и Эллы Эмхофф

Элла – выпускница Школы дизайна Парсонс. На своей странице в Instagram она часто публикует видео своих собственных вещей, которые вяжет сама и продвигает под маркой Ella Emhoff.