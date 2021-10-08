Пасербиця Камали Гарріс поділилася секретами краси

Дівчина нещодавно взяла участь в трьох показах на Тижні моди в Парижі, продефілювавши по подіуму в речах від Proenza Schouler, Balenciaga і Miu Miu.

22-річна падчерка віце-президента США Камали Гарріс Елла Емхофф із нещодавніх пір продовжує успішно підкорювати світ моди, все частіше з'являючись на подіумі й у журналах, пише Page Six.

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Днями модель-початківиця взяла участь у показах Proenza Schouler, Balenciaga і Miu Miu на Тижні моди в Парижі, знялася для Vogue, з'явилася на своєму першому Met Gala і дала кілька порад, як виглядати максимально ідеально. Зокрема дівчина міркувала на тему догляду за бровами.

[ + – ] Елла Емхоф на показі Miu Miu на Тижні моди в Парижі

"Коли я була молодшою, я вискубувала брови посередині, але нещодавно припинила, і це приголомшливо. Свої брови варто любити, які б вони не були", — зазначила вона.

Елла практично не користується косметикою, з гордістю демонструє волохаті пахви і вважає за краще свої недбалі кучері, ніж вишукані стрижки. За її словами, нинішній світ надто зосереджений на обличчі й тілі людини, тому нести людям природність і мати власний стиль — це ознака сміливості та впевненості в собі.

[ + – ] Елла Емхофф у наряді від Balenciagа

Уперше про Еллу заговорили після того, як під час інавгурації вона "грала" бровами в сторону колишнього віце-президента Майка Пенса.

Її невимушеність і своєрідний стиль зацікавили агентів IMG Models, які через кілька днів після інавгурації запропонували дівчині контракт.

Уже через кілька тижнів вона дебютувала на подіумі, знялася для журналу, відвідала свій перший Met Gala у вересні. Крім того, вона об'єдналася з новим дизайнером Батшевої для створення лінійки трикотажного одягу.

[ + – ] Колаборація BATSHEVA й Елли Емхофф

Елла — випускниця Школи дизайну Парсонс. На своїй сторінці в Instagram вона часто публікує відео своїх власних речей, які в'яже сама і просуває під маркою Ella Emhoff.