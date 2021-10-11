Тренды осени 2021. Топ-5 самых модных образов из Instagram на каждый день

Осень – лучшее время для модных экспериментов, но о модных трендах сезона 2021 забывать не стоит.

Осень со своей непредсказуемой погодой и температурой воздуха, которая "прыгает" от заморозков до +15 +20, заставляет позаботиться о гардеробе на все случаи жизни. Фокус посмотрел, что интересного предлагают носить в сезон осень 2021 модные блогеры Instagram.

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Джинсы + пиджак + тонкий свитер

Удлиненный кожаный пиджак модного в этом сезоне терракотового цвета в сочетании с джинсами с высокой посадкой и тонким свитером – отличный вариант для "бабьего лета". Дополнить ансамбль можно как кроссовками, так и элегантными ботильонами, сапогами или туфлями. В качестве аксессуара подойдут сумка и шейный платок или тонкий шарф.

Пиджак можно заменить приталенным кардиганом, короткой курткой или легким пальто. В любом из этих вариантов образ получится не менее стильным и актуальным.

Юбка + свитер

Юбка в сочетании с объемным свитером – один из самых популярных образов сезона осень 2021. Длина юбки, материал и фасон зависят только от личных предпочтений и вкуса, а вот свитера лучше выбирать объемные или оверсайз, которые придают образу легкую небрежность, но выглядят очень стильно и тепло. Из обуви к такому образу можно взять любую пару, но наиболее выигрышно будут смотреться сапоги или высокие ботинки на массивной платформе.

Костюм оверсайз

Синоптики еще обещают "бабье лето", а это значит, что время поносить костюмы оверайз будет. Инста-блогеры предлагают делать акцент на модели с удлиненными пиджаками и широкими штанами, дополняя образ кроссовками или ботинками. Еще одной интересной особенностью такого ансамбля являются кроп-топ или браллет, однако в наших широтах все же холодновато для подобных экспериментов, потому лучше выбрать под костюм рубашку или тонкий свитер.

Длинное пальто + джинсы

Ансамбль из джинсов и длинного пальто встречается в аутфитах многих известных инфлюэнсеров. Это сочетание характерно для осени, однако в этом сезоне делается упор на светлый верх и зачастую такого же оттенка низ. Длинное пальто можно заменить тренчем, а джинсы — брюками. В качестве головного убора отлично подойдет бейсболка.

Лосины + пиджак

Лосины и удлиненный пиджак или кардиган – один из самых актуальных трендов осеннего сезона 2021. Такой образ можно дополнить модными кроссовками или туфлями, подобрать подходящий головной убор и интересную сумку. Простой на первый взгляд образ для улицы может заиграть новыми красками, если правильно обыграть его с помощью аксессуаров.

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