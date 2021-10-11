Тренди осені 2021. Топ-5 найбільш модних образів з Instagram на кожен день

Осінь — найкраща пора для модних експериментів, але про модні тренди сезону 2021 забувати не варто.

Осінь зі своєю непередбачуваною погодою і температурою повітря, яка "стрибає" від заморозків до +15… +20, змушує подбати про гардероб на всі випадки життя. Фокус подивився, що цікавого пропонують носити в сезон осінь 2021 модні блогери Instagram.

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Джинси + піджак + тонкий светр

Подовжений шкіряний піджак модного в цьому сезоні теракотового кольору в поєднанні з джинсами з високою посадкою і тонким светром — відмінний варіант для "бабиного літа". Доповнити ансамбль можна як кросівками, так й елегантними ботильйонами, чобітьми або черевиками. Як аксесуар підійдуть сумка і шийна хустка або тонкий шарф.

Піджак можна замінити приталеним кардиганом, короткою курткою або легким пальто. У будь-якому з цих варіантів образ вийде не менш стильним та актуальним.

Спідниця + светр

Спідниця в поєднанні з об'ємним светром — один із найпопулярніших образів сезону осінь 2021. Довжина спідниці, матеріал і фасон залежать тільки від особистих переваг і смаку, а ось светри краще вибирати об'ємні або оверсайз, які надають образу легку недбалість, але виглядають дуже стильно і тепло. Із взуття до такого образу можна взяти будь-яку пару, але найбільш виграшно виглядатимуть чоботи або високі черевики на масивній платформі.

Костюм оверсайз

Синоптики ще обіцяють "бабине літо", а це означає, що час поносити костюми оверайз буде. Інста-блогери пропонують робити акцент на моделі з подовженими піджаками і широкими штанами, доповнюючи образ кросівками або черевиками. Ще однією цікавою особливістю такого ансамблю є кроп-топ або браллет, проте в наших широтах усе ж холоднувато для подібних експериментів, тому краще вибрати під костюм сорочку або тонкий светр.

Довге пальто + джинси

Ансамбль із джинсів і довгого пальто зустрічається в аутфітах багатьох відомих інфлюенсерів. Це поєднання характерне для осені, проте в цьому сезоні робиться наголос на світлому верху і часто такого ж відтінку низу. Довге пальто можна замінити тренчем, а джинси — брюками. Як головний убір відмінно підійде бейсболка.

Лосини + піджак

Лосини і подовжений піджак або кардиган — один із найбільш актуальних трендів осіннього сезону 2021. Такий образ можна доповнити модними кросівками або туфлями, підібрати відповідний головний убір і цікаву сумку. Простий на перший погляд образ для вулиці може заграти новими фарбами, якщо правильно обіграти його за допомогою аксесуарів.

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