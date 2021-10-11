Бритни Спирс пишет книгу о призраке убитой девушки

Бритни Спирс раскрыла сюжет будущей книги, но о дате выхода романа пока не сказала.

Американская певица Бритни Спирс наконец придумала, чем займется в ближайшее время. И это – не возвращение на сцену, а написание книги, о чем поп-дива сообщила на своей странице в Instagram.

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Спирс призналась, что уже работает над книгой. В центре мистического сюжета – девушка, которую убили. Ее душа застревает между мирами из-за травм и боли и не знает, что делать дальше.

"Проведя три года в подвешенном состоянии, она превратилась в призрак, который существует за счет своего отражения в зеркале! У нее нет никого, кому она может доверять, но что-то происходит, и она понимает, как перейти в мир, где находится ее семья! Выйдя из неопределенности, она должна принять решение: встретиться с людьми, которые убили ее, или начать новую жизнь! Ей больше не нужно свое зеркало. Она нашла портал, постоянно цитируя определенные молитвы, которые дают ей озарение и дар, чтобы больше не бояться и выйти из неопределенности", – описывает идею романа Бритни.

[ + – ] О дате выхода книги Бритни Спирс пока что не сообщила Фото: Britney Spears/Instagram

Поклонники поддержали авторский дебют артистки, а некоторые даже пророчат, что он станет бестселлером. Когда ждать роман на прилавках магазинов, Бритни Спирс пока что не сообщает.

Как известно, недавно Верховный суд Лос-Анджелеса принял решение отстранить Джейми Спирса от опеки над имуществом дочери. Долгожданную победу в этом деле Бритни Спирс отметила, отправившись на отдых с женихом Сэмом Асгари и опубликовав порцию фото, где позирует полностью обнаженной.

Ранее Бритни заявляла, что не планирует пока что возвращаться на сцену, а источники из ее окружения и вовсе говорят о том, что она может закончить свою карьеру.