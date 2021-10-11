Брітні Спірс пише книгу про примару вбитої дівчини

Брітні Спірс розкрила сюжет майбутньої книги, але про дату виходу роману поки не сказала.

Американська співачка Брітні Спірс нарешті придумала, чим займеться найближчим часом. І це — не повернення на сцену, а написання книги, про що поп-діва повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Спірс зізналася, що вже працює над книгою. У центрі містичного сюжету — дівчина, яку вбили. Її душа застряє між світами через травму та біль і не знає, що робити далі.

"Провівши три роки в підвішеному стані, вона перетворилася на привид, який існує за рахунок свого відображення в дзеркалі! У неї немає нікого, кому вона може довіряти, але щось відбувається, і вона розуміє, як перейти у світ, де її сім'я! Вийшовши з невизначеності, вона повинна прийняти рішення: зустрітися з людьми, які вбили її, або почати нове життя! Їй більше не потрібне своє дзеркало. Вона знайшла портал, постійно цитуючи певні молитви, які дають їй осяяння і дар, щоб більше не боятися і вийти з невизначеності", — описує ідею роману Брітні.

[ + – ] Про дату виходу книги Брітні Спірс поки що не повідомила Фото: Britney Spears/Instagram

Шанувальники підтримали авторський дебют артистки, а деякі навіть пророкують, що він стане бестселером. Коли чекати роман на прилавках магазинів, Брітні Спірс поки що не повідомляє.

Як відомо, нещодавно Верховний суд Лос-Анджелеса ухвалив рішення відсторонити Джеймі Спірса від опіки над майном дочки. Довгоочікувану перемогу в цій справі Брітні Спірс відзначила, відправившись на відпочинок з нареченим Семом Асгарі й опублікувавши порцію фото, де позує повністю голою.

Раніше Брітні заявляла, що не планує поки що повертатися на сцену, а джерела з її оточення і зовсім говорять про те, що вона може закінчити свою кар'єру.