"Призрачное лицо" возвращается. Paramount Pictures представила трейлер "Крик 5"

Премьера картины запланирована на 14 января 2022 года. Основной актерский состав "Крика" останется прежним, а вот режиссерами вместо Уэса Крейвена, умершего в 2015 году, выступят Мэтт Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

Студия Paramount Pictures представила официальный трейлер пятой части знаменитого фильма ужасов "Крик", премьера которого запланирована на 14 января 2022 года, сообщает Digital Spy.

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В трейлере Дьюи (Дэвид Аркетт) звонит Сидни (Нив Кэмпбелл), чтобы вернуть ее в Вудсборо, где начинается новая серия убийств, в результате чего они опять объединяются с Гейл (Кортни Кокс), чтобы сразиться с новым душегубом.

"Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, новый убийца надел маску "призрачное лицо" и начал нападать на группу подростков, чтобы воскресить секреты из смертоносного прошлого города", – говорится в описании к фильму.

Актерский состав картины пополнится Джеком Куэйдом ("Парни"), Дженной Ортегой ("Ты)", Диланом Миннетом ("13 причин почему") и другими.

Пятая часть фильма носит то же название, что и все предыдущие, начиная с дебюта в 1996 году. Эта картина является первым эпизодом франшизы после смерти ее создателя Уэса Крейвена в 2015 году. Режиссерами очередного эпизода хоррора стали Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

[ + – ] Официальный трейлер пятой части фильма "Крик"

Ранее Кортни Кокс рассказывала о том, что хоть новая серия франшизы и следует за событиями четвертой части, вышедшей в 2011 году, это не совсем прямое продолжение:

"Эти режиссеры, Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, просто невероятны. Это круто, это страшно, это просто новый "Крик". Это не перезагрузка, не ремейк, это просто новый релиз. Я думаю, это будет фантастика".

[ + – ] Кортни Кокс вернется в пятую часть франшизы

Сценарий к первому фильму франшизы написал Кевин Уильямсон, который у него потом выкупила студия Miramax Films, принадлежавшая Харви Вайнштейну, отбывающему сейчас 23-летний срок за изнасилования и домогательства. Экранизировала его студия Dimension Films. Пятую часть снимает студия Spyglass, унаследовавшая права на франшизу после банкротства Dimension Films, вызванного скандалом с Харви Вайнштейном

После выхода на экраны первой части "Крика" 20 декабря 1996 года немало зрителей взбунтовались и начали выступать против показа картины, поскольку считали ее чересчур кровавой и жестокой из-за обилия насилия и убийств. Тем не менее, в прокате в США он собрал $102 046 663. В мире сборы составили $70млн. Она стала самым кассовым эпизодом всей франшизы, которая к 2015 году состояла из 4 частей и собрала в общей сложности $600 млн.

В отличие от первых двух частей, третий "Крик", вышедший на экраны в 2000 году, содержит гораздо меньше кровавых сцен, что стало следствием не только протестов, но и массового расстрела в школе "Колумбайн", когда двое подростков Эрик Харрис и Дилан Клиболда, убили 12 учеников и одного педагога. Тогда много говорилось о пагубном влиянии фильмов ужасов с обилием жестоких сцен на психику детей, поэтому Американская киноассоциация приняла решении усилить рецензирование хорроров и боевиков.

Каким по уровню насилия будет пятая часть, пока что неизвестно. Однако, считают киноэксперты, успех южнокорейской дорамы о выживании "Игра в кальмара", где зрителям показаны массовые убийства, расчленение, кремация и тому подобное, не исключено, что сценаристы "Крика 5" не преминут повысить градус жестокости.

Напомним, киностудия 20th Century Studios представила первый трейлер комедии "Один дома". Премьера киноленты состоится 12 ноября на стриминговой платформе Disney+.