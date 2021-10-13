"Примарне обличчя" повертається. Paramount Pictures представила трейлер "Крик 5"

Прем'єра картини запланована на 14 січня 2022 року. Основний акторський склад "Крику" залишиться колишнім, а ось режисерами замість Веса Крейвена, який помер у 2015 році, стануть Меттью Беттінеллі й Тайлер Джиллетт.

Студія Paramount Pictures представила офіційний трейлер п'ятої частини знаменитого фільму жахів "Крик", прем'єра якого запланована на 14 січня 2022 року, повідомляє Digital Spy.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

У трейлері Дьюї (Девід Аркетт) дзвонить Сідні (Нів Кемпбелл), щоб повернути її у Вудсборо, де починається нова серія вбивств, унаслідок чого вони знову об'єднуються з Гейл (Кортні Кокс), щоб битися з новим душогубом.

"Через 25 років після серії жорстоких вбивств, що потрясли тихе містечко Вудсборо, новий вбивця вдягнув маску "примарне обличчя" і почав нападати на групу підлітків, щоб воскресити секрети зі смертоносного минулого міста", — йдеться в описі до фільму.

Акторський склад картини поповниться Джеком Квейдом ("Хлопаки"), Дженною Ортегою ("Ти)", Діланом Міннеттом ("13 причин чому") та іншими.

П'ята частина фільму носить ту ж назву, що й усі попередні, починаючи з дебюту в 1996 році. Ця картина є першим епізодом франшизи після смерті її творця Веса Крейвена в 2015 році. Режисерами чергового епізоду хорору стали Меттью Беттінеллі й Тайлер Джиллетт.

[ + – ] Офіційний трейлер п'ятої частини фільму "Крик"

Раніше Кортні Кокс розповідала про те, що хоч нова серія франшизи і йде за подіями четвертої частини, що вийшла в 2011 році, це не зовсім пряме продовження:

"Ці режисери, Меттью Беттінеллі-Олпіні й Тайлер Джиллетт, просто неймовірні. Це круто, це страшно, це просто новий "Крик". Це не перезавантаження, не ремейк, це просто новий реліз. Я думаю, це буде фантастика".

[ + – ] Кортні Кокс повернеться в п'яту частину франшизи

Сценарій до першого фільму франшизи написав Кевін Вільямсон, котрий у нього потім викупила студія Miramax Films, яка належала Гарві Вайнштайну, який відбуває зараз 23-річний термін за зґвалтування і домагання. Екранізувала його студія Dimension Films. П'яту частину знімає студія Spyglass, яка успадкувала права на франшизу після банкрутства Dimension Films, викликаного скандалом із Гарві Вайнштайном

Після виходу на екрани першої частини "Крику" 20 грудня 1996 року чимало глядачів збунтувалися і почали виступати проти показу картини, оскільки вважали її надто кривавою і жорстокою через велику кількість насильства і вбивств. Проте, в прокаті в США він зібрав $102 046 663. У світі збори склали $70 млн. Вона стала найкасовішим епізодом всієї франшизи, яка до 2015 року складалася з 4 частин і зібрала загалом $600 млн.

На відміну від перших двох частин, третій "Крик", що вийшов на екрани в 2000 році, містить набагато менше кривавих сцен, що стало наслідком не тільки протестів, але й масового розстрілу в школі "Колумбайн", коли двоє підлітків Ерік Гарріс і Ділан Кліболд, вбили 12 учнів та одного педагога. Тоді багато говорилося про згубний вплив фільмів жахів із великою кількістю жорстоких сцен на психіку дітей, тому Американська кіноасоціація ухвалила рішення посилити рецензування хорорів і бойовиків.

Якою за рівнем насильства буде п'ята частина, поки що невідомо. Однак, вважають кіноексперти, успіх південнокорейської дорами про виживання "Гра в кальмара", де глядачам показані масові вбивства, розчленування, кремація тощо, не виключено, що сценаристи "Крику 5" не забудуть підвищити градус жорстокості.

Нагадаємо, кіностудія 20th Century Studios представила перший трейлер комедії "Один вдома". Прем'єра кінострічки відбудеться 12 листопада на стрімінговій платформі Disney+.