В Киеве умерла "самая необычная пенсионерка" — модель Елена Волк

В свои 73 года светская львица регулярно ходила в клубы и на вечеринки, а также крутила роман с 28-летним молодим человеком.

В ночь на 16 октября в Киеве ушли из жизни актриса и модель Елена Волк. Близкие написали об этом на ее странице в Instagram.

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Елена Волк скончалась в реанимации 7-й киевской больницы, куда была госпитализирована накануне. По данным сайта kyiv.comments.ua, изначально пациентку разместили в неврологическом отделении, но вскоре перевели в реанимационное. Как заявил врач, компьютерная томография показала очаги старого инсульта в левом полушарии головного мозга.

"Это последняя фотография, которая была сделана 14.10.2021. Мы все запомним ее, как яркую, энергичную и жизнерадостною женщину. Елена, нам будет очень Вас не хватать", — написали авторы поста.

"Не стало Елены Волк, самой необычной пенсионерки Киева", — подтвердил у себя в Facebook радиоведущий и участник музыкальной группы "ХЗВ" Альберт Цукренко.

В свои 73 года Елена Волк часто ходила по клубам, посещала вечеринки и светские мероприятия. Она также вела блоги в социальных сетях Facebook и Instagram, снималась в рекламе и кино, а также получила большую популярность в TikTok.

В одном из последних интервью Елена Вовк заявила изданию "Новини Live" 9 сентября, что ничем не болела и не переживает о своем здоровье, ведь обладает хорошей наследственностью. Как рассказала модель, она не занималась спортом, не сидела на диете и не делала прививку от COVID-19. Звезда состояла в гражданском браке с 28-летним Романом Беспалым.

Ранее стало известно о смерти участница проекта "МастерШеф. Профессионалы" Стеллы Клименко. По словам матери, кулинар умерла из-за остановки сердца 13 сентября. За несколько месяцев до этого стало известно, что Стелла Клименко заразилась коронавирусом.

Писали также, что в Украине умерла самая низкая мама Мария Украинец. Женщина ростом всего 96 сантиметров страдала от онкологического заболевания, при этом ее вес составлял 26 килограммов.

Сообщали также о том, что журналистка Ольга Байидович ушла из жизни в Бердянске. По словам знакомых, украинка умерла от сердечного приступа, хотя приняла лекарство. Она работала редактором рубрики "Мнения" в издании "Корреспондент".