В Украине умерла самая низкая мама в стране (видео)

Мария Украинец, рост которой составлял всего 96 сантиметров, страдала от онкологического заболевания. На момент смерти ей исполнилось 36 лет.

В Червонограде Львовской области скончалась самая низкая мама в Украине Мария Украинец, рост которой был всего 96 сантиметров, а весила женщина 26 килограмм, сообщила в Facebook руководитель благотворительного фонда "Осуществить мечту" Ульяна Флишко.

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Марии исполнилось лишь 36 лет, она болела онкологией.

"Марии Украинец больше с нами нет…Боже, прими ее душу к себе", – пишет Флишко.

[ + – ] Сообщение Ульяны Флишко

У самой низкой мамы Украины карликовость диагностировали еще в подростковом возрасте, однако это не помешало Марии в 26 лет родить девочку, которую назвали Вероникой.

При этом ребенок родился абсолютно здоровым, весила малышка почти три кг, а ее рост составил 46 сантиметров.

[ + – ] Сюжет о Марии Украинец

Отца дочери и супруга Марии Украинец звали Олег, его рост был 187 сантиметров.

Отмечалось, что Олег всегда помогал Марии по хозяйству, их брак называли счастливым. Но три года назад женщина овдовела: ее муж скончался после того, как его избили на улице, напоминает Zaxid.net.

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