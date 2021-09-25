В Україні померла найнижча мама в країні (відео)

Марія Українець, зріст якої становив усього 96 сантиметрів, страждала від онкологічного захворювання. На момент смерті їй виповнилося 36 років.

У Червонограді Львівської області померла найнижча мама в Україні Марія Українець, зріст якої був всього 96 сантиметрів, а важила жінка 26 кілограм, повідомила в Facebook керівник благодійного фонду "Здійснити мрію" Уляна Флишко.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Марії виповнилося лише 36 років, вона хворіла онкологією.

"Марії Українець більше з нами немає ... Боже, прийми її душу до себе", — пише Флишко.

[ + – ] Повідомлення Уляни Флишко

У найнижчої мами України карликовість діагностували ще в підлітковому віці, проте це не завадило Марії в 26 років народити дівчинку, яку назвали Веронікою.

При цьому дитина народилася абсолютно здоровою, важило малятко майже три кг, а її зріст склав 46 сантиметрів.

[ + – ] Сюжет про Марію Українець

Батька дочки звали Олег, його зріст був 187 сантиметрів.

Зазначалося, що Олег завжди допомагав Марії по господарству, їх шлюб називали щасливим. Але три роки тому жінка овдовіла: її чоловік помер після того, як його побили на вулиці, нагадує Zaxid.net.

Нагадаємо, 14 вересня в результаті зупинки серця померла учасниця 3 сезону шоу "МастерШеф. Професіонали" Стелла Клименко.

Також ми писали, що 12 вересня на 70-му році життя в Мадриді померла відома іспанська співачка, учасниця популярного колективу "Баккара" Марія Мендіола.

Фокус повідомляв, що 19 серпня в Бердянську померла відома українська журналістка Ольга Байвидович.