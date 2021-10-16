У Києві померла "найнезвичайніша пенсіонерка" — модель Олена Вовк

У свої 73 роки світська левиця регулярно ходила в клуби і на вечірки, а також крутила роман з 28-річним хлопцем.

У ніч на 16 жовтня в Києві пішли з життя актриса і модель Олена Вовк. Близько написали про це на її сторінці в Instagram.

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Олена Вовк померла в реанімації 7-й київській лікарні, куди була госпіталізована напередодні. За даними сайту kyiv.comments.ua, спочатку пацієнтку розмістили в неврологічному відділенні, але незабаром перевели в реанімаційне. Як заявив лікар, комп'ютерна томографія показала осередки старого інсульту в лівій півкулі головного мозку.

"Це остання фотографія, яка була зроблена 14.10.2021. Ми всі запам'ятаємо її, як яскраву, енергійну і життєрадісну жінку. Олена, нам буде дуже Вас не вистачати", — написали автори поста.

"Не стало Олени Вовк, незвичайнішої пенсіонерки Києва", — підтвердив у себе в Facebook радіоведучий і учасник музичного гурту "ХЗВ" Альберт Цукренко.

У свої 73 роки Олена Вовк часто ходила по клубах, відвідувала вечірки і світські заходи. Вона також вела блоги в соціальних мережах Facebook і Instagram, знімалася в рекламі і кіно, а також отримала велику популярність в TikTok.

В одному з останніх інтерв'ю Олена Вовк заявила виданню "Новини Live" 9 вересня, що нічим не хворіла і не переживає про своє здоров'я, адже володіє хорошою спадковістю. Як розповіла модель, вона не займалася спортом, не сиділа на дієті і не робила щеплення від COVID-19. Зірка полягала в цивільному шлюбі з 28-річним Романом Безпалим.

Раніше стало відомо про смерть учасниця проекту "МастерШеф. Професіонали" Стелли Клименко. За словами матері, кулінар померла через зупинку серця 13 вересня. За кілька місяців до цього стало відомо, що Стелла Клименко заразилася коронавірусом.

Писали також, що в Україні померла найнижча мама Марія Українець. Жінка зростанням всього 96 сантиметрів страждала від онкологічного захворювання, при цьому її вага становила 26 кілограмів.

Повідомляли також про те, що журналістка Ольга Байідовіч пішла з життя в Бердянську. За словами знайомих, українка померла від серцевого нападу, хоча прийняла ліки. Вона працювала редактором рубрики "Думки" у виданні "Кореспондент".