Тренды осени 2021. Самые популярные образы на Хэллоуин

Обычно выбор костюма на Хэллоуин ограничивается только фантазией того, кто планирует его надеть, но существуют и актуальные тренды года

Хэллоуин, или День Всех Святых будут отмечать, начиная с 30 октября. Традиционно, в США в это время дети ходят от дома к дому, выпрашивая сладости, а взрослые закатывают отличные тематические вечеринки. В счастливые времена до пандемии коронавируса лучшие костюмы демонстрировала ХайдиКлум. Однако в этом году супермодель сказала, что вечеринку устраивать не будет.

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В свою очередь, тем, кто собирается повеселиться, стоит уже сейчас задуматься о костюме, чтобы не выдумывать его в последнюю минуту. Отметим, что если это все же произошло – то лучший выбор в таком случае – это костюм привидения из простыни с прорезями для глаз. Просто, пугающе и не слишком дорого.

Кстати, если для хэлллоуинских вечеринок выбирать самый дурацкий костюм, то это конечно будет костюм коронавируса, который испортил праздничное настроение всему миру. Но это был бы слишком очевидный выбор. Фокус изучил тренды Хэллоуина 2021 и собрал свой топ костюмов на самый страшный праздник года.

Игра в кальмара

[ + – ] Герои сериала "Игра в кальмара" Фото: Squid Game/Twitter

Этот южнокрейский сериал сейчас у всех на слуху и мнения разделились: кто-то от него в восторге, кто-то не смотрел и не собирается смотреть, но факт остается фактом – сериал "Игра в кальмара", бьет все рекорды по просмотрам, а также богат на интересные образы, которые уже стали популярны в мире. Так белые слипоны, в которых обуты жертвы – стали хитом продаж. Также фанаты скупают зеленые спортивные костюмы и стараются подобрать одежду для костюмов надсмотрщиков.

[ + – ] Надсмотрщики из сериала "Игра в кальмара" Фото: Скриншот

Это немного сложнее, потому что требуется черная маска с рисунком. Интересно, сколько селебрити 30 октября появится в образах героев южнокорейского сериала.

Черный наряд Ким Кардашьян

[ + – ] Ким Кардашьян на Met Gala Фото: Getty Images

В этом году на долгожданный Met Gala модель и звезда телешоу Ким Кардашьян появилась в компании целой команды помощников и совершенно ошеломительном наряде, которые можно описать как самый черный тотал лук из всех, что вы когда-либо видели. Она была в черном с головы до ног. И черная сплошная маска скрывала ее лицо. Так что ей понадобилась помощь, чтобы без потерь для себя подняться по лестнице.

Наряд Ким произвел должное впечатление: он стал героем мемов и одним из самых желанных костюмов на грядущий Хэллоуин. Конечно, помощью Демны Гвасалия, креативного директора Balenciaga, заручиться не выйдет, но уже сейчас на разных торговых площадках покупатели стараются подобрать что-то подобное. И поразить всех на хэллоуинских вечеринках самым модным трендом этого сезона.

Платье Дженны Ринк

[ + – ] Дженнифер Гарнер в образе Дженны Ринк Фото: Скриншот

Неожиданно в тренды Хэллоуина 2021 ворвался весьма простой наряд: платье Дженны Ринк, героини фильма "Из 13 в 30". В фильме 2004 года его надевала Дженнифер Гарнер. И в нем же исполняла забавный танец на вечеринке. А помешательство на цветастом платье началось с актрисы Кристы Бриттани Аллен, сыгравшей 13-летнюю Дженну в фильме. Сейчас она воссоздает сцены из ленты в видероликах для TikTok, которые часто становятся вирусными. Так произошло и с платьем. Теперь интернет-магазины продают похожие платья, или даже точные копии и отмечают, что это самый практичный из хэллоуинских нарядов – ведь его можно носить и после праздника.

Харли Квинн

[ + – ] Марго Робби в роли Харли Квинн Фото: Скриншот

После выхода первой части фильма "Отряд самоубийц" в 2016 году мир охватило помешательство на образе Марго Робби, которая исполнила роль Харли Квинн, полубезумной подруги не менее безумного Джокера. В исполнении Робби героиня получилась яркой, харизматичной и, пожалуй, только благодаря ей фильм не провалился в прокате и даже поставил несколько рекордов по сборам. Потому как сюжет у него несколько хромал, а рейтинги критиков были рекордно низкими. Харли получила собственный фильм, "Отряд самоубийц" – сиквел, но образ Харли в короткой майке, нелепых сапожках, разноцветными хвостиками и с неизменной бейсбольной битой, до сих пор — самый популярный костюм на комикконах, костюмированных вечеринках и хэллоуинских гуляниях.

Клоун из "Оно"

[ + – ] Страшный клоун Пеннивайз из фильма "Оно" Фото: Скриншот

Еще один супер-популярный костюм. Страшный клоун всегда был "завсегдатаем" хэллоуинских вечеринок. У костюма есть реальный прототип с мрачной историей. Именно в клоуна для семейных праздников одевался серийный убийца Джон Гейси. Считается, что именно он стал прототипом клоуна из романа Стивена Кинга "Оно". Так что образ из первого фильма держал марку первенства, пока его не подвинул страшный клоун Пеннивайз из ремейка. Его роль в фильме 2017 года исполнил Билл Скарсгард. И образ получился по-настоящему пугающим. Теперь костюм клоуна Пеннивайза – тренд Хэллоуина. Девушки обычно выбирают более сексапильный вариант, юноши следуют оригиналу. Обязательный атрибут – красный надувной шарик. Именно им Оно завлекало своих жертв.

Впрочем, в преддверии Хэллоуина американский ритейлер Nasty Gal составил рейтинг самых популярных костюмов для праздника в 2021 году, основываясь на статистике поисковых запросов в Google.

Оказалось, что в трендах костюмы супергероев и да, это снова Харли Куинн и Человек-паук. Всплеск популярности этих образов можно объяснить выходом фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет", и грядущей премьерой фильма "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в главной роли.

[ + – ] Ведьмы на Хэллоуин Фото: Getty Images

Но не сдают позиции и традиционные костюмы, которые были популярны всегда. В топе – костюм ведьмы, кошка (как Женщина-кошка, так и просто кошка), Чудо-женщина, Джокер и Гарри Поттер. Также неизменно популярны призраки, зомби, незабвенное металлическое бикини принцессы Леи из "Звездных войн", костюм медсестры и образ мультипликационной роковой красотки Джессики Рэббит. В нее даже когда-то наряжалась сама Хайди Клум, королева вечеринок Хэллоуина.