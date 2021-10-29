Тренди осені 2021. Найпопулярніші образи на Геловін

Зазвичай вибір костюма на Геловін обмежується лише фантазією того, хто планує його одягти, але існують і актуальні тренди року.

Геловін, або День Усіх Святих, відзначатимуть, починаючи з 30 жовтня. Традиційно в США в цей час діти ходять від дому до дому, випрошуючи солодощі, а дорослі закочують чудові тематичні вечірки. У щасливі часи до пандемії коронавірусу найкращі костюми демонструвала Гайді Клум. Однак, цього року супермодель сказала, що вечірку влаштовувати не буде.

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У свою чергу тим, хто збирається повеселитися, варто вже зараз задуматися про костюм, щоб не придумувати його в останню хвилину. Зазначимо, що якщо це все ж таки сталося – то найкращий вибір у такому разі – це костюм привида з простирадла з прорізами для очей. Просто, лякливо і не надто дорого.

До речі, якщо для геловінських вечірок вибирати найбезглуздіший костюм, то це, звичайно, буде костюм коронавірусу, який зіпсував святковий настрій усьому світу. Але це був би надто очевидний вибір. Фокус вивчив тренди Геловіну 2021 року і зібрав свій топ костюмів на найстрашніше свято року.

Гра в кальмара

[ + – ] Герої серіалу "Гра в кальмара" Фото: Squid Game/Twitter

Цей південнокорейський серіал зараз у всіх на слуху, та думки розділилися: хтось від нього в захваті, хтось не дивився і не збирається дивитися, але факт залишається фактом – серіал "Гра в кальмара" б'є всі рекорди з переглядів, а також багатий на цікаві образи, які вже стали популярними у світі. Так, білі сліпони, у яких взуті жертви, стали хітом продажу. Також фанати скуповують зелені спортивні костюми та намагаються підібрати одяг для костюмів наглядачів.

[ + – ] Наглядачі із серіалу "Гра в кальмара" Фото: Скриншот

Це трохи складніше, тому що потрібна чорна маска з малюнком. Цікаво, що селебриті 30 жовтня з'являться в образах героїв південнокорейського серіалу.

Чорне вбрання Кім Кардаш'ян

[ + – ] Кім Кардаш'ян на Met Gala Фото: Getty Images

Цього року на довгоочікуваний Met Gala модель і зірка телешоу Кім Кардаш'ян з'явилася в компанії цілої команди помічників і в абсолютно приголомшливому вбранні, яке можна описати як найчорніший образ з усіх, що ви коли-небудь бачили. Вона була в чорному з голови до ніг. І чорна суцільна маска приховувала її обличчя. Тож їй знадобилася допомога, щоб без втрат для себе піднятися сходами.

Наряд Кім справив належне враження: він став героєм мемів і одним з найбажаніших костюмів на майбутній Геловін. Звичайно, за допомогою Демни Гвасалії, креативного директора Balenciaga, заручитися не вийде, але вже зараз на різних торгових майданчиках покупці намагаються підібрати щось подібне. І вразити всіх на вечірках Геловіну наймоднішим трендом цього сезону.

Сукня Дженни Рінк

[ + – ] Дженніфер Гарнер в образі Дженни Рінк Фото: Скриншот

Несподівано в тренди Геловіну 2021 увірвалося дуже просте вбрання: сукня Дженни Рінк, героїні фільму "З 13 у 30". У фільмі 2004 року його одягала Дженніфер Гарнер. І в ньому ж виконувала кумедний танець на вечірці. А божевілля на квітчастій сукні почалося з актриси Крісти Бріттані Аллен, яка зіграла 13-річну Дженну у фільмі. Зараз вона відтворює сцени зі стрічки у відеороликах для TikTok, які часто стають вірусними. Так сталося і із сукнею. Тепер інтернет-магазини продають схожі сукні або навіть точні копії і зазначають, що це найпрактичніше з геловінських вбрань – адже його можна носити і після свята.

Гарлі Квінн

[ + – ] Марго Роббі в ролі Гарлі Квінн Фото: Скриншот

Після виходу першої частини фільму "Загін самогубців" у 2016 році світ охопило божевілля щодо образу Марго Роббі, яка виконала роль Гарлі Квінн, напівбожевільної подруги не менш божевільного Джокера. У виконанні Роббі героїня вийшла яскравою, харизматичною і, мабуть, лише завдяки їй фільм не провалився в прокаті і навіть поставив кілька рекордів зі зборів. Бо сюжет у нього дещо кульгав, а рейтинги критиків були рекордно низькими. Гарлі отримала власний фільм, "Загін самогубців" – сиквел, але образ Гарлі в короткій майці, безглуздих чобітках, з різнокольоровими хвостиками та з незмінною бейсбольною битою досі найпопулярніший костюм на комік-конах, костюмованих вечірках та геловінських гуляннях.

Клоун із "Воно"

[ + – ] Страшний клоун Пеннівайз із фільму "Воно" Фото: Скріншот

Ще один суперпопулярний костюм. Страшний клоун завжди був "завсідником" геловінських вечірок. У костюма є реальний прототип з похмурою історією. Саме в клоуна для сімейних свят одягався серійний убивця Джон Гейсі. Вважається, що саме він став прототипом клоуна з роману Стівена Кінга "Воно". Тож образ із першого фільму тримав марку першості, поки його не посунув страшний клоун Пеннівайз із рімейку. Його роль у фільмі 2017 виконав Білл Скарсгард. І образ вийшов по-справжньому страшним. Тепер костюм клоуна Пеннівайза – тренд Геловіну. Дівчата зазвичай вибирають більш сексуальний варіант, хлопці наслідують оригінал. Обов'язковий атрибут – червона надувна кулька. Саме нею воно приваблювало своїх жертв.

Втім, напередодні Геловіну американський ритейлер Nasty Gal склав рейтинг найпопулярніших костюмів для свята у 2021 році, ґрунтуючись на статистиці пошукових запитів у Google.

Виявилося, що в трендах костюми супергероїв і так, це знову Гарлі Квінн та Людина-павук. Сплеск популярності цих образів можна пояснити виходом фільму "Загін самогубців: Місія навиліт" і прем'єрою фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" з Томом Голландом у головній ролі.

[ + – ] Відьми на Геловін Фото: Getty Images

Але не здають позиції і традиційні костюми, які завжди були популярні. У топі – костюм відьми, кішка (як Жінка-кішка, так і просто кішка), Чудо-жінка, Джокер та Гаррі Поттер. Також незмінно популярні привиди, зомбі, незабутнє металеве бікіні принцеси Леї із "Зоряних воєн", костюм медсестри та образ мультиплікаційної фатальної красуні Джессіки Реббіт. У неї навіть колись вбиралася сама Гайді Клум, королева Геловінських вечірок.