Пэрис Хилтон примерила свадебное платье из туалетной бумаги

Свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума назначена на 2022 год, и во время торжеств, которые продляться три дня, знаменитость намерена сменить 10 нарядов.

40-летняя американская светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон устроила на заднем дворе своего особняка в Лос-Анджелесе предсвадебную вечеринку, кадрами из которой поделилась в сториз Instagram.

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На мероприятии знаменитость веселилась от души в кругу гостей и доказала всем, что может идти под венец практически во всем и выглядеть при этом сногсшибательно. Речь идет о конкурсе, когда участники мероприятия мастерили на Пэрис и ее невестке Тессе Хилтон свадебные наряды из подручных материалов.

Друзья Пэрис разделились на две группы и за пять минут бросились создавать свадебную одежду, вооружившись рулонами туалетной бумаги.

"Не надевайте на меня брутальную вуаль", – сказала Пэрис своим приятелям, прежде чем они включили таймер.

В итоге Пэрис получила шикарное свадебное платье в стиле 80-х с мягкими плечами и плетеной повязкой на голове, а 27-летняя Тесса – наряд в пол с перчатками без пальцев и вуалью. Оба образа были быстро уничтожены собаками Пэрис, которые начали жевать и рвать их.

На вечеринке невеста красовалась в белом мини-платье с вырезом для пикника и длинными волнистыми прозрачными рукавами. Образ был дополнен белыми солнцезащитными очками в форме сердца и соответствующими туфлями-лодочками. Волосы Пэрис собрала в высокий хвост.

Задний двор для бранча украсили пышной зеленью и розово-белыми цветочными композициями, а сверху на веревочке висели черные чашки в стиле "Алисы в стране чудес"

Портретами Пэрис и ее жениха Картера Реума были украшены печенья и банки с газированной водой.

[ + – ] Портреты Картера Реума и Пэрис Хилтон на печенье Фото: Скриншот

Гостей угощали салатами из сезонных овощей, фритаттой с копченым лососем, шоколадными круассанами и булочками с корицей.

Предложение руки и сердца Хилтон дождалась от Реума в феврале этого года. Он сделал это на частном острове в окружении их близких. Пэрис знала Картера, близкого друга семьи Хилтон, в течение 15 лет, прежде чем их увидели как пару на афтепати премии "Золотой глобус" в январе 2020 года. Она назвала его "мужчиной всей своей жизни". Позже в СМИ появилась информация о беременности звезды, однако Хилтон опровергла слухи.