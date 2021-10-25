Періс Гілтон приміряла весільну сукню з туалетного паперу

Весілля Періс Гілтон і Картера Рима призначене на 2022 рік, і під час урочистостей, які триватимуть три дні, знаменитість має намір змінити 10 нарядів.

40-річна американська світська левиця та бізнесвумен Періс Гілтон влаштувала на задньому дворі свого маєтку в Лос-Анджелесі передвесільну вечірку, кадрами з якої поділилася в сторіз Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На заході знаменитість веселилася від душі в колі гостей і довела всім, що може йти під вінець практично в усьому та мати при цьому неймовірно. Йдеться про конкурс, коли учасники заходу майстрували на Періс і її невістці Тессі Гілтон весільні наряди з підручних матеріалів.

Друзі Періс розділилися на дві групи та за п'ять хвилин кинулися створювати весільний одяг, озброївшись рулонами туалетного паперу.

"Не надягайте на мене брутальну вуаль", — сказала Періс своїм приятелям, перш ніж вони включили таймер.

У результаті Періс отримала шикарне весільне плаття в стилі 80-х з м'якими плечима та плетеною пов'язкою на голові, а 27-річна Тесса — вбрання в підлогу з рукавичками без пальців і вуаллю. Обидва способи були швидко знищені собаками Періс, які почали жувати та рвати їх.

На вечірці наречена красувалася в білій мінісукні з вирізом для пікніка та довгими хвилястими прозорими рукавами. Образ був доповнений білими сонцезахисними окулярами у формі серця та відповідними туфлями-човниками. Волосся Періс зібрала у високий хвіст.

Задній двір для бранчу прикрасили пишною зеленню та рожево-білими квітковими композиціями, а зверху на мотузочці висіли чорні чашки в стилі "Аліси в країні чудес".

Портретами Періс і її нареченого Картера Рима були прикрашені печива та банки з газованою водою.

[ + – ] Портрети Картера Рима і Періс Гілтон на печиві Фото: Скриншот

Гостей пригощали салатами з сезонних овочів, фрітаттою з копченим лососем, шоколадними круасанами та булочками з корицею.

Пропозицію руки та серця Гілтон дочекалася від Рима в лютому цього року. Він зробив це на приватному острові в оточенні їхніх близьких. Періс знала Картера, близького друга сім'ї Гілтон, протягом 15 років, перш ніж їх побачили як пару на афтепаті премії "Золотий глобус" у січні 2020 року. Вона назвала його "чоловіком усього свого життя". Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про вагітність зірки, однак Гілтон спростувала чутки.