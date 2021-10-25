Періс Гілтон приміряла весільну сукню з туалетного паперу
Весілля Періс Гілтон і Картера Рима призначене на 2022 рік, і під час урочистостей, які триватимуть три дні, знаменитість має намір змінити 10 нарядів.
40-річна американська світська левиця та бізнесвумен Періс Гілтон влаштувала на задньому дворі свого маєтку в Лос-Анджелесі передвесільну вечірку, кадрами з якої поділилася в сторіз Instagram.
На заході знаменитість веселилася від душі в колі гостей і довела всім, що може йти під вінець практично в усьому та мати при цьому неймовірно. Йдеться про конкурс, коли учасники заходу майстрували на Періс і її невістці Тессі Гілтон весільні наряди з підручних матеріалів.
Друзі Періс розділилися на дві групи та за п'ять хвилин кинулися створювати весільний одяг, озброївшись рулонами туалетного паперу.
"Не надягайте на мене брутальну вуаль", — сказала Періс своїм приятелям, перш ніж вони включили таймер.
У результаті Періс отримала шикарне весільне плаття в стилі 80-х з м'якими плечима та плетеною пов'язкою на голові, а 27-річна Тесса — вбрання в підлогу з рукавичками без пальців і вуаллю. Обидва способи були швидко знищені собаками Періс, які почали жувати та рвати їх.
На вечірці наречена красувалася в білій мінісукні з вирізом для пікніка та довгими хвилястими прозорими рукавами. Образ був доповнений білими сонцезахисними окулярами у формі серця та відповідними туфлями-човниками. Волосся Періс зібрала у високий хвіст.
Задній двір для бранчу прикрасили пишною зеленню та рожево-білими квітковими композиціями, а зверху на мотузочці висіли чорні чашки в стилі "Аліси в країні чудес".
Портретами Періс і її нареченого Картера Рима були прикрашені печива та банки з газованою водою.
Гостей пригощали салатами з сезонних овочів, фрітаттою з копченим лососем, шоколадними круасанами та булочками з корицею.
Пропозицію руки та серця Гілтон дочекалася від Рима в лютому цього року. Він зробив це на приватному острові в оточенні їхніх близьких. Періс знала Картера, близького друга сім'ї Гілтон, протягом 15 років, перш ніж їх побачили як пару на афтепаті премії "Золотий глобус" у січні 2020 року. Вона назвала його "чоловіком усього свого життя". Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про вагітність зірки, однак Гілтон спростувала чутки.