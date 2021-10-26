Брат принцессы Дианы сообщил о пополнении в семье (видео)

О новом любимце семьи написали также супруга графа Карен Спенсер и его друг Ричард Коулз.

57-летний британский аристократ Чарльз Спенсер, младший брат покойной принцессы Дианы и дядя наследника престола принца Уильяма, на своей странице в Twitter опубликовал видео со щенком кокер-спаниеля по кличке Джоуи и сообщил, что это – новый любимец семьи.

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Граф проживает в роскошном поместье Олторп в Западном Нортгемптоншире, где вполне достаточно места для такого подвижного животного. Спенсер поделился первой записью, где Джоуи несет в зубах тапочек в свой лежак, где есть еще двое тапок членов семьи. Там также можно частично рассмотреть интерьеры особняка, в котором когда-то росла принцесса Диана.

[ + – ] Щенок ворует тапки у домочадцев и носит их в свою лежанку

"Новый щенок очень доволен собой, получив третий тапочек для своей растущей коллекции", – подписал фотографию владелец животного.

Видео со щенком опубликовала и супруга графа Карен.

"Познакомьтесь с Джоуи, новейшим дополнением к сумасшедшему зверинцу, которым является наш дом. Он прибыл четыре дня назад после самых долгих восьми недель жизни у нашей дочери Шарлотты 😂 И он готов к Хэллоуину!" – говорится в подписи.

[ + – ] Видео с новым питомцем поделилась и супруга Чарльза Спенсера

Друг Чарльза Ричард Коулз также разместил у себя в Twitter милую портретную фотографию Джоуи после посещения Спенсеров на выходных.

[ + – ] Джоуи

Любовь к собакам – это то, что давно связывает Спенсеров и британскую королевскую семью. Например, у принца Уильяма тоже есть несколько собак. Как и дядя, герцог Кембриджский любит кокер-спаниелей. В прошлом году брат Кейт Миддлтон подарил семье сестры щенка этой породы за несколько недель до того, как скончался их любимый кокер-спаниель Лупо.

Две собаки есть и у принца Гарри в США– гончая по кличке Гай и лабрадор Пул.

Ну и самым знаменитым собачников в королевской семье является Елизавета II, которая без ума от корги и дорги и разводила этих собак с юных лет.