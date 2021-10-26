Брат принцеси Діани повідомив про поповнення в сім'ї (відео)

Про нового улюбленця сім'ї написали також дружина графа Карен Спенсер і його друг Річард Коулз.

57-річний британський аристократ Чарльз Спенсер, молодший брат покійної принцеси Діани та дядько спадкоємця престолу принца Вільяма, на своїй сторінці у Twitter опублікував відео з цуценям кокер-спанієля на прізвисько Джої та повідомив, що це новий улюбленець родини.

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Граф проживає в розкішному маєтку Олторп у Західному Нортгемптонширі, де цілком достатньо місця для такої рухливої тварини. Спенсер поділився першим записом, де Джої несе в зубах капець у свій лежак, де є ще двоє капців членів сім'ї. Там можна частково розглянути інтер'єри маєтку, у якому колись росла принцеса Діана.

[ + – ] Цуценя краде капці в домочадців і носить їх у свою лежанку

"Нове цуценя дуже задоволене собою, отримавши третій капець для своєї колекції, яка росте", — підписав фотографію власник тварини.

Відео з цуценям опублікувала й дружина графа Карен.

"Познайомтеся з Джої, найновішим поповненням до божевільного звіринця, яким є наш будинок. Він прибув чотири дні тому після найдовших восьми тижнів життя в нашої дочки Шарлотти 😂 І він готовий до Гелловіну!" – йдеться в підписі.

[ + – ] Відео з новим вихованцем поділилася й дружина Чарльза Спенсера

Друг Чарльза Річард Коулз також розмістив у себе у Twitter милу портретну фотографію Джої після відвідин Спенсерів у вихідні.

[ + – ] Джої

Любов до собак — це те, що давно пов'язує Спенсерів та британську королівську родину. Наприклад, у принца Вільяма також є кілька собак. Як і дядько, герцог Кембриджський любить кокер-спанієлів. Минулого року брат Кейт Міддлтон подарував сім'ї сестри цуценя цієї породи за кілька тижнів до того, як помер їхній улюблений кокер-спанієль Лупо.

Дві собаки є й у принца Гаррі в США — гончак на прізвисько Гай і лабрадор Пул.

Ну й найзнаменитішим собачником у королівській родині є Єлизавета II, яка божеволіла від коргі та доргі та розводила цих собак із юних років.