В Нью-Йорке выставили на продажу апартаменты в исторической Башне Вулворта

Именно в этой квартире ранее снимали сериал HBO под названием "Наследие"

В Нью-Йорке на Манхеттене выставили на продажу квартиру, которая находится во всемирно известном небоскребе – знаменитой Башне Вулворта. Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее в этих апартаментах с террасой снимали сериал НВО "Наследие", теперь его продают за 23 миллиона долларов. Новому владельцу достанется квартира с пятью спальнями, из которой есть доступ в бассейн, тренажерный зал и винный погреб. А также он будет владеть одной из самых редких квартир в мире. Потому что в Башне Вулворта всего 28 этажей и большую часть здания занимают офисы.

Фото: Sothebyʼs

[ + – ] Апартаменты в башне Вулворта Фото: Sothebyʼs

Напомним, Башня Вулворта была построена в 1913 году торговым магнатом и основателем одноименной сети магазинов Фрэнком Вулвортом. В его открытии принимал участие даже американский президент Вудро Вильсон. И тогда все здание обошлось в 13 миллионов долларов. Городская легенда гласит, что Фрэнк накопил эту сумму буквально "по медяку".

[ + – ] Небоскреб Вулворта на старой открытке Фото: Скриншот

Небоскреб сохранял звание "самого высокого в мире" до 1930 года, пока не был построен небоскреб Крайслер, еще одна достопримечательность Манхэттена. Задние Вулворта стало национальным памятником в 1966 году.

[ + – ] Съемки сериала "Наследие" в башне Вулворта Фото: HBO

Ранее известный дизайнер Томми Хилфигер выставил на продажу свои роскошные апартаменты на Манхэттене.

А жильцы знаменитого и спорного 85-этажного небоскреба под названием "Парк-авеню, 432", начали жаловаться на сквозняки и "качку". Дженнифер Лопес, которая купила тут квартиру за 15 миллионов долларов, вскоре продала ее, так как жить в роскошных апартаментах оказалось невозможно.