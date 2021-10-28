У Нью-Йорку виставили на продаж апартаменти в історичній Вежі Вулворта

Саме у цій квартирі раніше знімали серіал HBO під назвою "Спадщина"

У Нью-Йорку на Манхеттені виставили на продаж квартиру, яка знаходиться у всесвітньо відомому хмарочосі – знаменитій Вежі Вулворта. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Раніше у цих апартаментах із терасою знімали серіал НВО "Спадщина", тепер його продають за 23 мільйони доларів. Новому власнику дістанеться квартира з п'ятьма спальнями, з якої є доступ до басейну, тренажерний зал та винний льох. А також він володітиме однією з найрідкісніших квартир у світі. Тому що у Вежі Вулворта всього 28 поверхів та більшу частину будівлі займають офіси.

Фото: Sothebyʼs

[ + – ] Апартаменти у Вулвортській вежі Фото: Sothebyʼs

Нагадаємо, Вежа Вулворта була побудована у 1913 році торговим магнатом і засновником однойменної мережі магазинів Френком Вулвортом. У її відкритті брав участь навіть американський президент Вудро Вілсон. І тоді вся будівля коштувала 13 мільйонів доларів. Міська легенда свідчить, що Френк накопичив цю суму буквально "по мідяку".

[ + – ] Хмарочос Вулворт на старій листівці Фото: Скриншот

Хмарочос зберігав звання "найвищого у світі" до 1930 року, поки не було збудовано хмарочос Крайслер, ще одна визначна пам'ятка Манхеттена. Будівля Вулворта стала національною пам'яткою у 1966 році.

[ + – ] Зйомки серіалу "Спадщина" у вежі Вулворта Фото: HBO

Раніше відомий дизайнер Томмі Хілфігер виставив на продаж свої розкішні апартаменти на Манхеттені.

А мешканці знаменитого та спірного 85-поверхового хмарочоса під назвою "Парк-авеню, 432" почали скаржитися на протяги та "розкачування". Дженніфер Лопес, яка купила тут квартиру за 15 мільйонів доларів, невдовзі продала її, бо жити у розкішних апартаментах виявилося неможливо.