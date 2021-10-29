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Анджелина Джоли отправилась на шопинг вместе с детьми

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Фото: Rex

Актриса вместе с Ноксом, Шайло и Захарой посетили магазины на Дувр-стрит в Лондоне

Анджелина Джоли с пользой проводит время в Лондоне, куда она прибыла ради премьеры своего фильма "Вечные". Она блистала на красной дорожке, а теперь проводит время вместе со соими детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса накануне совершила короткий налет на магазин H&M вместе с дочерью Вивьен, где накупила дешевых футболок на глазах изумленных покупателей и продавцов. А сегодня отправилась на более размеренный шопинг.

Ее сопровождали охранники, а также ее дети Захара, Шайло и Нокс. Они сначала посетили магазин Дэвида Боуи "75" в лондонском районе Мэйфэр. А потом отправились на Дувр-стрит.

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Анджелина Джоли и Нокс
Фото: Rex
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Анджелина Джоли на шопинге с Ноксом, Шайло и Захарой
Фото: Rex

Для своего шопинга Анджелина выбрала простой белый джемпер, свободные черные брюки и экологичную защитную маску за девять фунтов стерлингов от компании Evolve Together.

На каждой такой маске есть координаты, чтобы напомнить, что "мы все связаны, независимо от пола, религии и расы". Джоли попалась маска с координатами национального парка в штате Альберта, Канада.

Компания жертвует внушительные суммы на высадку деревьев. Так что немудрено, что Джоли, которая активно занимается благотворительностью, выбрала маску именно этого бренда.

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Анджелина Джоли с дочерью Захарой
Фото: Rex

Напомним, Анджелина Джоли, чье состояние оценивается в 120 миллионов долларов, не балует шестерых своих детей дизайнерскими нарядами на каждый день. Они предпочитают демократичные бренды и разделяют взгляды матери на осознанное потребление. Например, ее 16-летняя приемная дочь Захара появилась на красной дорожке в том же платье, в котором сама актриса была на церемонии "Оскар" в 2014-м. А после, для очередной премьеры, укороченное платье матери примерила и ее дочь Шайло.