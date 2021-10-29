Анджеліна Джолі вирушила на шопінг разом із дітьми

Акторка разом із Ноксом, Шайло та Захарою відвідали магазини на Дувр-стріт у Лондоні.

Анджеліна Джолі з користю проводить час у Лондоні, куди вона прибула заради прем'єри свого фільму "Вічні". Вона блищала на червоній доріжці, а тепер проводить час разом із дітьми. Про це пише Daily Mail.

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Акторка напередодні здійснила короткий наліт на магазин H&M разом із дочкою Вів'єн, де накупила дешевих футболок на очах здивованих покупців і продавців. А сьогодні вирушила на більш спокійний шопінг.

Її супроводжували охоронці, а також її діти Захара, Шайло та Нокс. Вони спочатку відвідали магазин Девіда Бові "75" у лондонському районі Мейфер. А потім вирушили на Дувр-стріт.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Нокс Фото: Rex

[ + – ] Анджеліна Джолі на шопінгу з Ноксом, Шайло та Захарою Фото: Rex

Для свого шопінгу Анджеліна обрала простий білий джемпер, вільні чорні штани й екологічну захисну маску за дев'ять фунтів стерлінгів від компанії Evolve Together.

На кожній такій масці є координати, щоб нагадати, що "ми всі пов'язані, незалежно від статі, релігії та раси". Джолі отримала маску з координатами національного парку в штаті Альберта, Канада.

Компанія жертвує значні суми на висадження дерев. Тож не дивно, що Джолі, яка активно займається благодійністю, обрала маску саме цього бренду.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дочкою Захарою Фото: Rex

Нагадаємо, Анджеліна Джолі, чиї статки оцінюються в 120 мільйонів доларів, не балує шістьох своїх дітей дизайнерськими вбраннями на кожен день. Вони віддають перевагу демократичним брендам і поділяють погляди матері на усвідомлене споживання. Наприклад, її 16-річна прийомна дочка Захара з'явилася на червоній доріжці в тій самій сукні, в якій сама акторка була на церемонії "Оскар" у 2014-му. А потім, для чергової прем'єри, укорочену сукню матері приміряла і її дочка Шайло.