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Анджеліна Джолі вирушила на шопінг разом із дітьми

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анджеліна джолі, захара, анджеліна джолі діти, нокс, шайло
Фото: Getty Images

Акторка разом із Ноксом, Шайло та Захарою відвідали магазини на Дувр-стріт у Лондоні.

Анджеліна Джолі з користю проводить час у Лондоні, куди вона прибула заради прем'єри свого фільму "Вічні". Вона блищала на червоній доріжці, а тепер проводить час разом із дітьми. Про це пише Daily Mail.

Акторка напередодні здійснила короткий наліт на магазин H&M разом із дочкою Вів'єн, де накупила дешевих футболок на очах здивованих покупців і продавців. А сьогодні вирушила на більш спокійний шопінг.

Її супроводжували охоронці, а також її діти Захара, Шайло та Нокс. Вони спочатку відвідали магазин Девіда Бові "75" у лондонському районі Мейфер. А потім вирушили на Дувр-стріт.

анджеліна джолі, захара, анджеліна джолі діти, нокс
Анджеліна Джолі та Нокс
Фото: Rex
анджеліна джолі, захара, анджеліна джолі діти, шайло, нокс
Анджеліна Джолі на шопінгу з Ноксом, Шайло та Захарою
Фото: Rex

Для свого шопінгу Анджеліна обрала простий білий джемпер, вільні чорні штани й екологічну захисну маску за дев'ять фунтів стерлінгів від компанії Evolve Together.

На кожній такій масці є координати, щоб нагадати, що "ми всі пов'язані, незалежно від статі, релігії та раси". Джолі отримала маску з координатами національного парку в штаті Альберта, Канада.

Компанія жертвує значні суми на висадження дерев. Тож не дивно, що Джолі, яка активно займається благодійністю, обрала маску саме цього бренду.

анджеліна джолі, захара, анджеліна джолі діти
Анджеліна Джолі з дочкою Захарою
Фото: Rex

Нагадаємо, Анджеліна Джолі, чиї статки оцінюються в 120 мільйонів доларів, не балує шістьох своїх дітей дизайнерськими вбраннями на кожен день. Вони віддають перевагу демократичним брендам і поділяють погляди матері на усвідомлене споживання. Наприклад, її 16-річна прийомна дочка Захара з'явилася на червоній доріжці в тій самій сукні, в якій сама акторка була на церемонії "Оскар" у 2014-му. А потім, для чергової прем'єри, укорочену сукню матері приміряла і її дочка Шайло.