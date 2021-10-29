Не к месту! Королевский эксперт раскритиковала Кейт Миддлтон за неудачный выбор платья

Своим ярким нарядом жена принца Уильяма затмила королеву Великобритании на праздновании Бриллиантового юбилея Ее Величества, однако с тех пор не позволяла себе больше подобных ошибок.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая уже многие годы является для британцев иконой стиля и примером для подражания, не смогла избежать ошибок в одежде, которые тут же становились предметом обсуждения знатоков королевского протокола и модных экспертов, пишет Express.

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Правда, уточняет издание, модные конфузы имели место в первые годы жизни Кейт Миддлтон в статусе жены наследника престола.

В 2012 году журналист и королевский эксперт Аманда Плателл в своей колонке для Daily Mail резко раскритиковала герцогиню Кэтрин за наряд, в котором та появилась на театрализованном представлении "Бриллиантовый юбилей королевы", который отмечался в июне того же года.

Тогда жена принца Уильяма нарядилась в ярко-красное платье от Alexander McQueen и шляпку в тон, заметно выделяясь среди других гостей мероприятия. Например, сама королева, а также жена принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская были в светлых нарядах.

[ + – ] Кейт Миддлтон в красном платье от Alexander McQueen Фото: Getty Images

"Давайте проявим милосердие и предположим, что Кейт никогда не собиралась отвлекать внимание от королевы, и ей просто плохо посоветовали. Но в этом есть для нее урок. Да, она выглядела потрясающе. Но в компании королевы не стоило выделяться. В конце концов, ничто – даже алая герцогиня – не может затмить нашего бриллиантового суверена. Пожалуйста, Кейт, если ты планируешь надеть что-то сексуальное в розовом цвете на День благодарения – подумай еще раз", – написала Плателл. По ее словам, алое платье герцогини было таким ярким, что "кричало": "Посмотри на меня!".

Она отметила, что вариант такого же платья без рукавов носили звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и бывшая звезда N-Dubz и судья "Х-Фактора" Тулиса Контоставлос.

Напомним, Кейт Миддлтон затмила голливудских звезд на премьере фильма "Не время умирать", а затем появилась в элегантном наряде от Alexander McQueen на церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize, основанной ее супругом.