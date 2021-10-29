Недоречно! Королівська експертка розкритикувала Кейт Міддлтон за невдалий вибір сукні

Своїм яскравим вбранням дружина принца Вільяма затьмарила королеву Великобританії на святкуванні Діамантового ювілею Її Величності, проте з того часу не дозволяла собі більше подібних помилок.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка вже багато років є для британців іконою стилю та прикладом для наслідування, не змогла уникнути помилок в одязі, які одразу ставали предметом обговорення знавців королівського протоколу та модних експертів, пише Express.

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Щоправда, уточнює видання, модні конфузи ставалися у перші роки життя Кейт Міддлтон у статусі дружини спадкоємця престолу.

У 2012 році журналістка та королівська експертка Аманда Плателл у своїй колонці для Daily Mail різко розкритикувала герцогиню Кетрін за вбрання, в якому та з'явилася на театралізованому дійстві "Діамантовий ювілей королеви", який святкувався в червні того ж року.

Тоді дружина принца Вільяма вбралася в яскраво-червону сукню від Alexander McQueen і капелюшок у тон, помітно виділяючись серед інших гостей заходу. Наприклад, сама королева, і навіть дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуольська були у світлих вбраннях.

[ + – ] Кейт Міддлтон у червоній сукні від Alexander McQueen Фото: Getty Images

"Давайте проявимо милосердя і припустимо, що Кейт ніколи не збиралася відволікати увагу від королеви, і їй просто погано порадили. Але в цьому є для неї урок. Так, вона виглядала приголомшливо. Але в компанії королеви не варто було виділятися. Зрештою, ніщо — навіть червона герцогиня — не може затьмарити нашого діамантового суверена. Будь ласка, Кейт, якщо ти плануєш одягти щось сексуальне в рожевому кольорі на День подяки — подумай ще раз", — написала Плателл. За її словами, червона сукня герцогині була такою яскравою, що "кричала": "Подивися на мене!".

Вона зазначила, що варіант такої ж сукні без рукавів носили зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та колишня зірка N-Dubz та суддя "Х-Фактора" Туліса Контоставлос.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон затьмарила голлівудських зірок на прем'єрі фільму "Не час помирати", а потім з'явилася в елегантному вбранні від Alexander McQueen на церемонії вручення екологічної премії Earthshot Prize, яку заснував її чоловік.