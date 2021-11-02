Елизавета II на весь мир похвалила принцев Чарльза и Уильяма, умолчав о Гарри (видео)

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл тоже выступают за защиту экологии, королева не сказала о них ни единого слова перед делегатами климатической конференции в Глазго.

95-летняя Елизавета II выступила перед участниками климатической конференции COP26, которая сейчас проходит в Глазго (Шотландия) по видеосвязи и невольно дала повод СМИ посудачить о том, что на самом деле происходит внутри семьи монарха и тщательно скрывается от публики, пишет Daily Mail.

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Королева Великобритании должна была произнести речь лично, но на прошлой неделе ей пришлось отказаться от участия в саммите по совету врача. Вместо этого она записала свое видеообращение в Виндзорском замке.

Елизавета II подчеркнула, что гордится своей семьей, в частности, сыном Чарльзом и старшим внуком, принцем Уильямом, за их позицию по отношению к окружающей среде. Она отметила, что они переняли дело всей жизни ее "дорогого покойного мужа", герцога Эдинбургского.

"Я очень горжусь тем, что ведущая роль, которую мой муж сыграл в побуждении людей защищать нашу хрупкую планету, продолжает жить благодаря работе нашего старшего сына Чарльза и его старшего сына Уильяма. Я не могла бы гордиться ими больше", – сказала королева.

[ + – ] Обращение королевы Елизаветы II к участникам климатической конференции в Глазго

Она остро отметила свой преклонный возраст, заявив, что многие участники саммита в Глазго, в том числе она сама, не увидят плодов своих действий:

"Никто из нас не будет жить вечно. Но мы делаем это не для себя, а для наших детей и детей наших детей, а также для тех, кто пойдет по их стопам".

После выступления королевы многие наблюдатели заметили, что она ни словом не упомянула своего второго внука, принца Гарри, который вместе со своей женой Меган Маркл громко заявляют о проблемах экологии.

Несколькими днями ранее принц Уильям также тепло высказался в адрес старшего сына.

"Я очень горжусь своим сыном Уильямом за его растущую приверженность делу защиты окружающей среды и окружающей среды, за его смелые амбиции относительно премии Earthshot", – заявил он. Как и его мать, принц Уэльский не упоминал младшего сына.

Отношения принца Гарри с его британскими родственниками по-прежнему остаются очень натянутыми после их разгромных интервью и обвинений в адрес королевы и ее близких. Более того, к ним довольно критично относятся немало британцев и американцев, которые обвиняют принца Гарри в лицемерии. Сын будущего короля, ратуя за сохранение экологии, без проблем пользуется частными самолетами, а также недавно озвучил решение публично и финансово поддержать "этичный" фонд Уолл-стрит, инвестирующий в нефть и газ.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в Глазго, присоединившись к принцу Чарльзу и его супруге Камилле, герцогине Корнуоллской. Высокопоставленные члены королевской семьи пообщались с мировыми лидерами: Джастином Трюдо, Джо Байденом, экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и другими.