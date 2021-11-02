Єлизавета II на весь світ похвалила принців Чарльза та Вільяма, промовчавши про Гаррі (відео)

Попри те, що принц Гаррі та Меган Маркл теж виступають за захист екології, королева не сказала про них жодного слова перед делегатами кліматичної конференції у Глазго.

95-річна Єлизавета II виступила перед учасниками кліматичної конференції COP26, яка зараз проходить у Глазго (Шотландія) з відеозв'язку і мимоволі дала привід ЗМІ побалакати про те, що насправді відбувається всередині сім'ї монарха і ретельно ховається від публіки, пише Daily Mail.

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Королева Великобританії мала вимовити промову особисто, але минулого тижня їй довелося відмовитися від участі в саміті за порадою лікаря. Натомість вона записала своє відеозвернення у Віндзорському замку.

Єлизавета II наголосила, що пишається своєю сім'єю, зокрема, сином Чарльзом та старшим онуком, принцом Вільямом, за їхню позицію щодо навколишнього середовища. Вона наголосила, що вони перейняли справу всього життя її "дорогого покійного чоловіка", герцога Единбурзького.

"Я дуже пишаюся тим, що провідна роль, яку мій чоловік зіграв у спонуканні людей захищати нашу тендітну планету, продовжує жити завдяки роботі нашого старшого сина Чарльза та його старшого сина Вільяма. Я не могла б пишатися ними більше", — сказала королева.

[ + – ] Звернення королеви Єлизавети II до учасників кліматичної конференції у Глазго

Вона гостро зазначила свій похилий вік, заявивши, що багато учасників саміту в Глазго, зокрема вона сама, не побачать плодів своїх дій:

"Ніхто з нас не житиме вічно. Але ми робимо це не для себе, а для наших дітей та дітей наших дітей, а також для тих, хто піде їхніми стопами".

Після виступу королеви багато спостерігачів помітили, що вона ні словом не згадала свого другого онука, принца Гаррі, який разом зі своєю дружиною Меган Маркл голосно заявляє про проблеми екології.

Декількома днями раніше принц Вільям також тепло висловився на адресу старшого сина.

"Я дуже пишаюся своїм сином Вільямом за зростання його прихильності до справи захисту навколишнього середовища, за його сміливі амбіції щодо премії Earthshot", – заявив він. Як і мати, принц Уельський не згадував молодшого сина.

Відносини принца Гаррі з його британськими родичами, як і раніше, залишаються дуже натягнутими після їхніх розгромних інтерв'ю та звинувачень на адресу королеви та її близьких. Більше того, до них досить критично ставляться чимало британців та американців, котрі звинувачують принца Гаррі в лицемірстві. Син майбутнього короля, ратуючи за збереження екології, без проблем користується приватними літаками, а також нещодавно озвучив рішення публічно та фінансово підтримати "етичний" фонд Волл-стріт, який інвестує в нафту та газ.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям з'явилися в Глазго, приєднавшись до принца Чарльза та його дружини Камілли, герцогині Корнуольської. Високопоставлені члени королівської родини поспілкувалися зі світовими лідерами: Джастіном Трюдо, Джо Байденом, ексканцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими.

Тим часом королева була помічена за кермом авто на території Віндзорського замку.