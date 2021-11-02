Ким Кардашьян прорекламировала на себе новое платье своего бренда

Платье из эко-кожи с драпировкой – первый результат коллаборации бренда телезвезды SKIMS и дома моды Fendi

Недавно Ким Кардашьян объявила о своем новом модном успехе: коллаборации с брендом Fendi и уже этой ночью она появилась на мероприятии в Нью-Йорке в результате этого сотрудничества – кожаном платье с драпировкой. Об этом пишет Daily Mail.

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Облегающее платье Ким дополнила длинными перчатками в тон, сапогами из змеиной кожи, бриллиантовыми браслетами, кольцами и серьгами.

Сколько будет стоить такое платье, пока неизвестно, но понятно, что эта новинка будет очень востребована, как и белье бренда Ким SKIMS.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Ким запустила бренд SKIMS в 2019 году, изменив название. Изначально он должен был назваться "Кимоно", но в Японии ее обвинили в культурном присвоении и оскорблении их культуры. С той поры бренд разросся и стал включать в себя спортивную одежду и леггинсы.

В 2021 году Ким впервые была включена в список миллиардеров журнала Forbes. Состояние Ким увеличилось с 780 миллионов долларов в октябре прошлого года до 1 миллиарда долларов после того, как она обналичила KKW Beauty, продав 20 процентов бизнеса компании Coty за 200 миллионов долларов.

Напомним, недавно Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст подали на развод. И на этот Хэллоуин модель отправилась на вечеринку, устроенную ее сестрой Кортни и ее женихом Трэвисом Баркером.

Инсайдеры заявили, что у Ким, возможно, завязался роман с комиком и актером Питом Дэвидсоном, который только недавно расстался со своей девушкой: звездой сериала "Бриджертоны" Фиби Дайвенор.