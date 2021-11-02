Кім Кардаш'ян прорекламувала на собі нову сукню свого бренду

Сукня з екошкіри з драпіруванням — перший результат колаборації бренду телезірки SKIMS і дому моди Fendi.

Нещодавно Кім Кардаш'ян оголосила про свій новий модний успіх: колаборацію з брендом Fendi й уже цієї ночі вона з'явилася на заході в Нью-Йорку в результаті цієї співпраці — шкіряній сукні з драпіруванням. Про це пише Daily Mail.

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Обтислу сукню Кім доповнила довгими рукавичками в тон, чоботами зі зміїної шкіри, діамантовими браслетами, каблучками та сережками.

Скільки коштуватиме така сукня, поки невідомо, але зрозуміло, що ця новинка буде затребувана, як і білизна бренду Кім SKIMS.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Кім запустила бренд SKIMS у 2019 році, змінивши назву. Спочатку він повинен був назватися "Кімоно", але в Японії її звинуватили в культурному присвоєнні й образі їхньої культури. З того часу бренд розрісся і почав враховувати спортивний одяг і легінси.

У 2021 році Кім вперше була внесена до списку мільярдерів журналу Forbes. Статки Кім збільшилися із 780 мільйонів доларів у жовтні минулого року до 1 мільярда доларів після того, як вона перевела в готівку KKW Beauty, продавши 20 відсотків бізнесу компанії Coty за 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардаш'ян та її чоловік Каньє Вест подали на розлучення. І на цей Геловін модель вирушила на вечірку, влаштовану її сестрою Кортні та її нареченим Тревісом Баркером.

Інсайдери заявили, що в Кім, можливо, зав'язався роман із коміком та актором Пітом Девідсоном, який тільки нещодавно розлучився зі своєю дівчиною: зіркою серіалу "Бріджертони" Фібі Дайвенор.