Сладкий вкус "Игры в кальмара". Как в культовом сериале появилось печенье далгона и кто его готовил на съемках

Просто, мило и судьбоносно: уличный продавец сладостей сорвал настоящий джекпот, когда его пригласили испечь печенье для съемок сериала "Игра в кальмара". Традиционный корейский десерт далгона связывают с послевоенной бедностью. Но Лим Чан Чжу и его жена Чон Чжон Сун благодаря сахарному печенью стали популярны и успешны.

Культовый сериал Netflix "Игра в кальмара" рассказывает о самых обездоленных и глубоко погрязших в долгах жителях Южной Кореи, которые соревнуются в смертельно рискованных детских играх — сражаясь за возможность выиграть 45,6 миллиардов вон (38 миллионов долларов).

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На одном из этапов участники должны выцарапать из хрустящего сахарного печенья (корейский десерт, который называется далгона) треугольник, зонтик, звезду — так, чтобы фигурки не треснули. Тех, кто не справится, пристрелят на месте.

Фокус перевел историю о том, как печенье далгона появилось в сериале "Игра в кальмара".

[ + – ] Режиссер "Игры в кальмара" вспоминает, что в детстве мог выцарапать из печенья даже самую сложную фигурку — зонтик

Как Хван Дон Хек придумал для "Игры в кальмара" уровень с печеньем

Игра, где ставка — жизнь или смерть — вдохновлена личным ​​опытом режиссера Хван Дон Хека, выросшего в Сеуле в 1970-х годах: тогда наградой для ребенка, который сумел успешно вынуть фигурку из печенья, была еще одна бесплатная далгона.

Хван всегда был полон решимости выиграть дополнительное угощение и вспоминает, что в свое время использовал несколько хитростей. Например, облизывал печенье, чтобы сделать его мягче, или нагревал иголку зажигалкой. Оба этих приема используют персонажи "Игры в кальмара" — и это одни из самых напряженных моментов прохождения уровня с печеньем.

"Для продавца далгон я был серьезной проблемой, — рассказывает теперь режиссер, — у меня получалось вынуть даже самую сложную фигурку — зонтик".

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Кто готовил печенья далгона для съемок "Игры в кальмара"

На съемочной площадке с сахарными печеньями справиться было сложно: из-за влажности в корейский сезон дождей они быстро размягчались и постоянно нужны были новые порции. Поэтому Хван и художник сериала Чэ Кен Сон пригласили в команду экспертов по далгонам — чтобы они готовили печенье прямо на съемочной площадке.

Этими специалистами оказались жители Сеула Лим Чан Чжу и его жена Чон Чжон Сун, которым за три дня съемок пришлось испечь около 400 печенюшек. Зато теперь их скромный лоток в театральном районе Сеула — зонтик, навес и прилавок — одно из самых популярных мест в столице Южной Кореи.

[ + – ] Покупатели выстроились в очередь, чтобы купить хрустящие печенья, которые испекли Чон Чжон-сун и ее муж Лим Чан-чжу Фото: The Phnom Penh Post, AFP.

Сегодня заказы на сладости стоимостью 2000 вон (около 1,70 доллара США) начинают поступать с самого утра, как только открывается киоск — порой покупателям приходится ждать по шесть часов, некоторые сдаются и уходят с пустыми руками.

Как приготовить печенье из "Игры в кальмара"

Примерно за 90 секунд Лим расплавляет порцию сахара над горелкой, а затем добавляет пищевую соду, раскатывает сахарную массу в лепешку и штампует формой, которую выбрал клиент.

Кондитеры предлагают более широкий выбор, чем четыре формы, показанные в сериале (круг, звезда, треугольник, зонт), а недавно даже добавили букву "N" — в честь Netflix, которая сняла знаменитый сериал.

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"Я и представить не мог представить, что этот сериал станет таким популярным", — говорит Лим про "Игру в кальмара", добавляя, что его жизнь теперь стала "супербеспокойной".

"Конечно, я счастлив, потому что мой бизнес идет хорошо и далгона стала известной в других странах. Но, может, иностранцы скоро научатся и сами готовить свои собственные далгоны", — добавляет кондитер.

Печенье далгона, "Игра в кальмара" и финансовый кризис

Историки говорят, что далгоны впервые появились в 1960-х годах, когда Южная Корея все еще была охвачена послевоенной бедностью. Тогда "настоящие" десерты, такие как мороженое или шоколад, были мало доступны и непомерно дороги. Зато приторно-сладкие, с нотками орехов и леденцовой горечи печенья далгона пользовались огромной популярностью, так что многие продавцы открывали свои киоски возле школ.

Воспоминания о бедном послевоенном детстве стали основой для кондитерского предприятия: Лим и Юнг начали свое производство далгон с капиталом в 30 000 вон, которые у них остались после банкротства 20-летнего портняжного бизнеса — ателье пришлось закрыть во время азиатского финансового кризиса 1997 года.

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Простенькая сладость пережила подъем Южной Кореи и ее превращение в 12-ю по величине экономику мира после десятилетий быстрого экономического роста — на фоне авторитарного правления послевоенного периода.

Сериал "Игра в кальмара" — это еще одно проявление постоянно растущего влияния поп-культуры страны, уже отметившейся такими мировыми сенсациями как K-pop группа BTS и оскароносный фильм "Паразиты". Популярность печенья далгона вполне встраивается в этот ряд.

"Южная Корея всегда была на стыке современности и отсталости, западных инструментов и восточных методов, а также сохраняла прошлое, жертвуя всем ради будущего", — поясняет Майкл Херт, преподающий теорию культуры в Корейском национальном университете искусств. — И в этом контексте печенье далгона — это соль земли и культурный феномен одновременно".