Анджелина Джоли призналась, почему не смотрит фильмы со своим участием

На счету Анджелины Джоли – 45 фильмов, во многих из которых она исполнила главные роли.

46-летняя американская актриса Анджелина Джоли, которая сейчас активно участвует в промотуре фильма "Вечные", не смотрит фильмы со своим участием, поскольку больше предпочитает процесс их создания и является "ужасным критиком". Об этом она рассказала во время беседы с радиоведущим Nova Кентом Смоллзи Смоллзом в "Светской беседе со знаменитостями".

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Анджелина пришла на шоу, чтобы поговорить о своей последней роли в супергеройском боевике "Вечные". Это 28-й фильм киновселенной Marvel, рассказывающий о вымышленной расе "вечных", пришельцев, которые тысячи лет тайно защищали землян от монстров-девиантов, но вынуждены были выйти с ними на открытое противостояние, чтобы не допустить уничтожения планеты.

[ + – ] "Вечные" – фильм о расе супергероев, тайно защищающих планету от девиантов Фото: Marvel Entertainment

Джоли сыграла воительницу Тину, способную создавать смертоносное оружие из воздуха, которая наравне с другими мужественно воюет с девиантами. По словам актрисы, дети в восторге от ее роли сильной женщины.

Сама же актриса отметила, что есть несколько фильмов, где она снималась, но которые никогда не смотрела, поскольку ей вполне хватило процесса съемок. Кроме того Джоли считает, что слишком критична к своей работе на экране и зачастую предпочитает не видеть конечный итог.

Тем временем критики не в восторге от фильма "Вечные". Многие из них назвали картину "разочаровывающей", поскольку от оскароносной Хлои Чжао, режиссера картины, ожидали большего. А вот игра Анджелины Джоли в драме "Те, кто желает мне смерти" вызвала положительные отзывы. Там она сыграла женщину-пожарного, спасающую подростка от киллеров среди бушующих лесных пожаров.