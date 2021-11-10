Анджеліна Джолі зізналася, чому не дивиться фільми зі своєю участю

На рахунку Анджеліни Джолі – 45 фільмів, у багатьох із яких вона виконала головні ролі.

46-річна американська актриса Анджеліна Джолі, яка зараз бере активну участь у промотурі фільму "Вічні", не дивиться фільми зі своєю участю, оскільки більше надає перевагу процесу їхнього створення та є "жахливим критиком". Про це вона розповіла під час бесіди з радіоведучим Nova Кентом "Смоллзі" Смоллзом у "Світській бесіді зі знаменитостями".

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Анджеліна прийшла на шоу, щоб поговорити про свою останню роль у супергеройському бойовику "Вічні". Це 28-й фільм кіноселену Marvel, що розповідає про вигадану расу "вічних", прибульців, які тисячі років таємно захищали землян від монстрів-девіантів, але змушені були вийти з ними на відкрите протистояння, щоб не допустити знищення планети.

[ + – ] "Вічні" – фільм про расу супергероїв, які таємно захищають планету від девіантів Фото: Marvel Entertainment

Джолі зіграла воїнку Тіну, здатну створювати смертоносну зброю з повітря, яка нарівні з іншими мужньо воює з девіантами. За словами актриси, діти в захваті від її ролі сильної жінки.

Сама ж актриса зауважила, що є кілька фільмів, де вона знімалася, але які ніколи не дивилася, оскільки їй цілком вистачило процесу зйомок. Крім того, Джолі вважає, що занадто критична до своєї роботи на екрані та часто воліє не бачити кінцевий підсумок.

Тим часом критики не в захваті від фільму "Вічні". Багато хто з них назвав картину такою, що "розчаровує", оскільки від оскароносної Хлої Чжао, режисерки картини, чекали більшого. А ось гра Анджеліни Джолі в драмі "Ті, хто бажає мені смерті" викликала позитивні відгуки. Там вона зіграла жінку-пожежника, яка рятує підлітка від кілерів серед бурхливих лісових пожеж.