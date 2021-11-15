51-летняя подруга Джеффа Безоса в эффектном платье вышла на красную дорожку в Голливуде

Лорен Санчес крепко держала за руку своего кавалера и улыбалась присутствующим. Пара не впервые появляется вместе на публичных мероприятиях.

Один из самых богатых людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос появился со своей 51-летней подругой Лорен Санчес на красной ковровой дорожке гала-вечера по случаю 10-летия благотворительной организации Baby2Baby в Западном Голливуде, пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Лорен, которая является сопредседателем Bezos Earth Fund, выглядела потрясающе в черном гламурном платье до пола с узкой талией и складками по всему вырезу. Ее волосы были распущены и волнами спадали на плечи, а образ она дополнила бриллиантовым браслетом и кольцом с изумрудом.

[ + – ] Лорен Санчес и Джефф Безос с гостями мероприятия

Мать троих детей широко улыбалась публике и крепко держала за руку своего партнера, который облачился в традиционный черный смокинг. Фотографиями с вечера она поделилась в соцсети.

"Для меня большая честь быть частью этого впечатляющего вечера для @ baby2baby. @kellysawyer и @norahweinstein начали эту благотворительную деятельность 10 лет назад с 12 тысяч долларов, а вчера вечером они собрали почти 9 миллионов долларов, которые пойдут на обеспечение детей, живущих в бедности, подгузниками, одеждой и всеми предметами первой необходимости, которых заслуживает каждый ребенок", – подписала она серию снимков.

Кроме Безоса и Санчес, на мероприятии, которое проходило в Тихоокеанскомй центре дизайна на Мелроуз-авеню, присутствовали Камила Морроне, подруга Леонардо Ди Каприо, и Ванесса Брайант, вдова Коби Брайанта, а также многие другие знаменитости.

[ + – ] Знаменитости на гала-вечере благотворительной организации Baby2Baby

О романе Безоса и журналистки Лорен Санчес стало известно в феврале 2019 года. Джефф, состояние которого, по данным Forbes, составляет $191,4 млрд, развелся с писательницей Маккензи Таттл в апреле 2019 года после 26 лет брака, в течение которых у них родилось четверо детей. А развод Лорен с агентом Endeavour Патриком Уайтселлом был завершен в октябре 2019 года после 13 лет брака. Она воспитывает двоих детей от бывшего мужа, а также сына от игрока Тони Гонсалеса.

[ + – ] Лорен не впервые появляется с Безосом на публичных мероприятиях

В июле Лорен похвасталась кольцом от Джеффа, не уточнив, помолвка ли это.

Baby2Baby – это благотворительная организация из Лос-Анджелеса, цель которой – доставка товаровы первой необходимости, таких как подгузники и одежда, детям из малообеспеченных семей.

В совет директоров входят, помимо прочего, такие известные личности, как Николь Ричи, Джессика Альба, Рэйчел Зои, Келли Роуленд и Джули Боуэн. Эмма Греде, которая вместе с Хлоей Кардашьян помогла основать Good American, также является одним из членов совета директоров.

Напомним, ранее Джефф Безос подарил своей возлюбленной роскошное поместье на Гаваях. Кроме того, фото Лорен, флиртующей с Леонардо ДиКаприо, стало мемом.