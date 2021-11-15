51-річна подруга Джеффа Безоса в ефектній сукні вийшла на червону доріжку в Голлівуді

Лорен Санчес міцно тримала за руку свого кавалера та посміхалася присутнім. Пара не вперше з'являється разом на публічних заходах.

Один із найбагатших людей планети, засновник Amazon Джефф Безос, з'явився зі своєю 51-річною подругою Лорен Санчес на червоній килимовій доріжці гала-вечора з нагоди 10-річчя благодійної організації Baby2Baby у Західному Голлівуді, пише Daily Mail.

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Лорен, яка є співголовою Bezos Earth Fund, виглядала приголомшливо у чорній гламурній сукні до підлоги з вузькою талією та складками по всьому вирізу. Її волосся було розпущене і хвилями спадало на плечі, а образ вона доповнила діамантовим браслетом і каблучкою зі смарагдом.

[ + – ] Лорен Санчес і Джефф Безос із гостями заходу

Мати трьох дітей широко посміхалася публіці та міцно тримала за руку свого партнера, котрий одягнув традиційний чорний смокінг. Фото з вечора вона поділилася у соцмережі.

"Для мене велика честь бути частиною цього разючого вечора для @baby2baby. @kellysawyer та @norahweinstein розпочали цю благодійну діяльність 10 років тому з 12 тисяч доларів, а вчора ввечері вони зібрали майже 9 мільйонів доларів, які підуть на забезпечення дітей, котрі живуть у злиднях, підгузками, одягом і всіма предметами першої необхідності, яких заслуговує кожна дитина", — підписала вона серію знімків.

Окрім Безоса та Санчес, на заході, що проходив у Тихоокеанському центрі дизайну на Мелроуз-авеню, були присутні Каміла Мороне, подруга Леонардо Ді Капріо, та Ванесса Браянт, вдова Кобі Браянта, а також багато інших знаменитостей.

[ + – ] Знаменитості на гала-вечорі благодійної організації Baby2Baby

Про роман Безоса та журналістки Лорен Санчес стало відомо у лютому 2019 року. Джефф, статки якого, за даними Forbes, становлять $191,4 млрд, розлучився з письменницею Маккензі Таттл у квітні 2019 року після 26 років шлюбу, протягом яких у них народилося четверо дітей. А розлучення Лорен з агентом Endeavour Патріком Вайтселлом було завершено у жовтні 2019 року після 13 років шлюбу. Вона виховує двох дітей від колишнього чоловіка та сина від гравця Тоні Гонсалеса.

[ + – ] Лорен не вперше з'являється з Безосом на публічних заходах

У липні Лорен похвалилася каблучкою від Джеффа, не уточнивши, чи заручини це.

Baby2Baby — це благодійна організація з Лос-Анджелеса, мета якої — доставка товарів першої необхідності, таких як підгузки та одяг, дітям із малозабезпечених сімей.

До ради директорів входять, крім іншого, такі відомі особи, як Ніколь Річі, Джессіка Альба, Рейчел Зоуі, Келлі Роуленд і Джулі Бовен. Емма Греде, яка разом із Хлоєю Кардаш'ян допомогла заснувати Good American, також є однією з членів ради директорів.

Нагадаємо, раніше Джефф Безос подарував своїй коханій розкішний маєток на Гаваях. Крім того, фото Лорен, яка фліртує з Леонардо ДіКапріо, стало мемом.