Брат Кейт Миддлтон поделился трогательным видео с маленькими щенками

Собаки помогли Джеймсу Миддлтону справиться с депрессией, а также мотивировали его начать бизнес, который уже отмечен первыми наградами.

34-летний брат герцогини Кембриджской Кэтрин Джеймс Миддлтон растрогал своих подписчиков в Instagram видео, на котором щенок лабрадора покусывает ему пальцы на левой руке. Видео было сделано Джеймсом во время посещения то ли приюта, то ли питомника.

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"Чуть-чуть не вернулся домой с новым щенком (и котенком, но это уже другая история!", – подписал фото со щенком и видео с двумя малышами в загоне Миддлтон.

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Первым на публикацию отреагировал муж принцессы Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци, оставивший в комментариях эмодзи в виде сердечка.

Джеймс Миддлтон давно известен в Великобритании своей любовью к собакам. У него живут Элла, Лулу, Инки, Луна, Мэйбл и Нала. Элла в свое время помогла мужчине оправиться от тяжелой депрессии, диагностированной у него в 2018 году, из которой его не могли вывести лучшие специалисты.

"Я страдал многие годы, не мог сфокусироваться на своей работе и других аспектах жизни. В это сложное время меня спасли собаки. Они были моими друзьями, компаньонами, учителями и психологами. Главным образом это все делала Элла", – рассказывал Джеймс.

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В честь Эллы он назвал свой бренд Ella & Co, занимающийся изготовлением натуральных и полезных кормов для собак. Недавно Миддлтон был удостоен награды "Профессионал года по домашним животным" от Федерации индустрии домашних животных, а также за то, что Ella & Co стала финалистом конкурса "Интернет-бизнес года 2021".

"От папы-собаки до папы-собаки, отмеченной наградами…" Мои собаки, я думаю, совершенно не подозревают о своем подарке мне, но каждый день я хочу рассказать им, как глубоко я ценю силу их безусловной любви и товарищества, поэтому я поставил перед собой задачу отдать им должное, и получить признание за это – это замечательно", – подписал он фото с награждения.

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Джеймс, который женился на своей подруге Ализе Тевенет 11 сентября, часто открыто говорит в социальных сетях о своей любви к животным, особенно о положительном влиянии, которое его домашние собаки оказывают на его благополучие.

"Собаки действительно меняют жизни и спасают жизни. Как мило!" – писал Джеймс.

Ранее мы рассказывали о том, что Джеймс Миддлтон подарил своей сестре Кэтрин нового щенка.