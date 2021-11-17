Брат Кейт Міддлтон поділився зворушливим відео з маленькими цуценятами

Собаки допомогли Джеймсу Міддлтону впоратися з депресією, а також мотивували його розпочати бізнес, який уже відзначений першими нагородами.

34-річний брат герцогині Кембриджської Кетрін Джеймс Міддлтон зворушив своїх підписників у Instagram відео, на якому щеня лабрадора покусує йому пальці на лівій руці. Відео було зроблено Джеймсом під час відвідування чи то притулку, чи розплідника.

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"Ледве не повернувся додому з новим цуценям (і кошеням, але це вже інша історія!)", — підписав фото з цуценям і відео з двома малюками в загоні Міддлтон.

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Першим на публікацію відреагував чоловік принцеси Беатріс Едоардо Мапеллі Моцці, який залишив у коментарях емодзі у вигляді серця.

Джеймс Міддлтон давно відомий у Великій Британії своєю любов'ю до собак. У нього живуть Елла, Лулу, Інкі, Луна, Мейбл і Нала. Елла свого часу допомогла чоловікові оговтатися від тяжкої депресії, діагностованої в нього у 2018 році, з якої його не могли вивести найкращі фахівці.

"Я страждав багато років, не міг сфокусуватися на своїй роботі й інших аспектах життя. У цей складний час мене врятували собаки. Вони були моїми друзями, компаньйонами, вчителями та психологами. Головним чином це все робила Елла", – розповідав Джеймс.

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На честь Елли він назвав свій бренд Ella&Co, який займається виготовленням натуральних і корисних кормів для собак. Нещодавно Міддлтон удостоєний нагороди "Професіонал року з домашніх тварин" від Федерації індустрії домашніх тварин, а також за те, що Ella&Co стала фіналістом конкурсу "Інтернет-бізнес року 2021".

"Від тата-собака до тата-собака, відзначеного нагородами..." Мої собаки, я думаю, зовсім не підозрюють про свій подарунок мені, але щодня я хочу розповісти їм, як глибоко я ціную силу їхньої безумовної любові та товариства, тому я поставив перед собою завдання віддати їм належне, і отримати визнання за це – це чудово", – підписав він фото з нагородження.

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Джеймс, який одружився зі своєю подругою Алізою Тевенет 11 вересня, часто відкрито говорить у соціальних мережах про свою любов до тварин, особливо про позитивний уплив, який його домашні собаки мають на його добробут.

"Собаки дійсно змінюють життя та рятують життя. Як мило!" – писав Джеймс.

Раніше ми розповідали, що Джеймс Міддлтон подарував своїй сестрі Кетрін нове цуценя.